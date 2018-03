Verdades y rumores: ¿Cuánto más esperará y aguantará la cofradía militar? Por Darwin Chávez (@darwinch857)

COFRADÍA (I). Aunque a muchos no les agrade para nada lo que les voy a decir, esa es una realidad que no podemos obviar. Si en Venezuela se quiere conseguir una salida a la crisis y el conflicto, eso pasa obligatoriamentepor el tamiz militar. No es un secreto que Maduro sigue en el poder porque le conviene, hasta ahora, a la cofradía militar que es la que realmente gobierna en Venezuela. No nos caigamos a mentiras y pasiones. Sin una decisión de ellos no hay salidas a esto. La gran pregunta es ¿Cuánto más va a aguantar? ¿Cuánto más va a esperar? Muchos de ustedes dirán que esa cofradía militar no tiene la más mínima intención de promover una transición, porque la percepción general es que están cómodos con el statu quo. Hasta cierto punto eso es cierto. Pero resulta que también el “costo de salida” de esa cofradía se incrementó y eso es un factor a ser tomado en cuenta ¿Cuántos riesgos más van a correr los integrantes de la casta militar dominante? ¿Seguirán exponiendo sus pellejos por la gestión de Maduro?La situación es apremiante para ellos. No tienen mucho tiempo que perder porque tienen el sol en la espalda. Analicemos el tema con detenimiento a partir de los actuales rasgos del conflicto. Veamos primero la posición del presidente Nicolás Maduro. El “Madurismo” está en serios aprietos para lograr que la fecha del 22-A se mantenga para las elecciones presidenciales. No sólo se trata que buscan mover la fecha para atraer la participación de la Mesa de la Unidad, sino también es una exigencia de sectores radicales del proceso que quieren suspender las elecciones y sustituir a Maduro como candidato. El “Madurismo” ha venido trabajando, tal como analizamos en la pasada columna, para fortalecer su perfil y deslindarse poco a poco del PSUV a través de la creación del movimiento “Somos Venezuela”. La jugada trajo consecuencias y es que los radicales del PSUV, cuyo “costo de salida” es muy alto, olfatearon la jugada y eso recrudeció la guerra interna. En los últimos días, por ejemplo, se viene hablando de la destitución del general Manuel Quevedo de la presidencia de PDVSA, para colocar a una pieza leal a Diosdado y El Aissami. Esa es una muestra pequeña de todo lo que está ocurriendo. Los principales enemigos de Maduro no son externos, sino internos. Quienes más desean sacarlo del poder están a su lado en muchas reuniones y actos. El “Madurismo” necesita con urgencia que las elecciones sean el 22-A o máximo aceptarían mover la fecha para mayo. No pueden aceptar que sea más allá del mes cinco porque eso pondría en serios aprietos la reelección de Maduro, pues podría ser sustituido por otro candidato o en el peor de los casos ser víctima de algún evento sobrevenido. En Venezuela no se puede en este momento descartar nada y eso lo sabe el “Madurismo” ya que la crisis crea el caldo de cultivo para cualquier hecho. Maduro necesita garantizar un nuevo período de seis años para estar en la primera fila de cualquier negociación que implique conseguir para ellos la inmunidad que necesitan para ceder el poder. Si pierde la opción de ser de nuevo Presidente, queda fuera del tablero político y eso lo expone a quedar a merced de la justicia internacional. Tal como lo hemos explicado muchas veces, la prioridad para el oficialismo es sobrevivir. Y sobrevivir para el “Madurismo” pasa por lo que decida la cofradía militar.

ESTRATEGIA. Llegó la hora en la cual la Mesa de la Unidad Democrática debe hilar muy fino en su estrategia para enfrentar las elecciones del 22-A. No se trata sólo de decidir que no van a participar. Se trata de articular ese Frente Amplio Nacional del que tanto se ha hablado. La MUD debe buscar aprovechar el inmenso vacío que en los objetivos del gobierno dejo su decisión. Esa es la única coalición que le otorga legitimidad al 22-A. Por eso el apuro oficialista de reunirse con la oposición y buscar “soluciones”. Mover la fecha no es la única solución. La verdadera es cambiar las reglas del juego electoral para que sea una contienda justa, transparente y equitativa tal como analizamos esta semana en Verdades y Rumores ( LEA : http://verdadesyrumores.com/elecciones-maduro-tiene-una-urgencia-la-oposicion-una-prioridad/). Si no logran eso y deciden participar por el sólo hecho que movieron la fecha, no van a lograr convencer a la mayoría de los ciudadanos sobre la valiosa oportunidad que hay. La MUD no puede pisar ese peine. Pero además debe trabajar las dos cosas en paralelo. Al mismo tiempo que conversan con el gobierno, deben constituir el Frente Amplio y poner en marcha el plan para convencer y organizar a la sociedad civil en torno al objetivo de lograr unas verdaderas elecciones y no la simulación actual. Es un momento histórico marcado por la crisis, la presión internacional y la inestabilidad del gobierno. Deben tratar de aprovechar eso.

EL TWEET. Leo un mensaje en la cuenta oficial de Telesur en twitter en la cual aseguran que Maduro tiene el 50% de intención de voto para las elecciones presidenciales. Si eso es cierto, el Presidente está peor de lo que imaginé ¿Por qué? Tomando en cuenta que en ese proceso electoral deben votar básicamente los integrantes del 30% de los electores que controla el gobierno, ya que la MIUD decidió no participar, y si en esa minoría apenas Maduro saca la mitad de la intención de voto, quiere decir que la otra mitad está desmovilizada o piensa votar por otro aspirante. Ni en sus supuestos seguidores Maduro tiene suficiente respaldo.

COFRADÍA (II). Maduro es un peligro para la sobrevivencia de la revolución. Por eso tiene tantos enemigos internos. Algunos hasta le conducen la carroza para la inscripción electoral. Otros hacen señas en su película muda. El debut en sociedad del “Madurismo” removió la lucha interna. La semana pasada adelantamos que un sector radical está buscando suspender las elecciones y colocar como candidato a Diosdado Cabello. “Somos Venezuela” fue una bomba de racimo en la frágil unidad interna. Fíjense en los detalles de la inscripción de Maduro ante el CNE. Vestía de rojo, se movió en un vehículo rojo y reapareció la imagen de Chávez ¿Casual? No, pues todo indica que buscó suavizar la relación con el PSUV ante la aparición de “Somos Venezuela” y la intención que busca que este movimiento aporte la mayor cantidad de votos para la hipotética reelección de Maduro. Hay una clara y evidente fractura interna, pero eso en un partido armado y militarista no es cualquier cosa. Pero además tomando en cuenta además el “costo de salida” de los protagonistas de la historia, tampoco es cualquier detallito menor. Lo que está en juego es muy grande. No sólo se trata de los líderes del oficialismo, sino de la seguridad de sus familias. Ninguno al salir del poder se va a meter en un chinchorro en una finca o a organizar partidas de dominó con sus panas. Varios de ellos no pueden equivocarse en pisar un aeropuerto inadecuado, porque corren el riesgo de ser detenidos y enjuiciados por los delitos que les imputan. Los radicales entienden que pronto llegará el momento en el cual deben acceder a una negociación para facilitar una transición. Pero para salir bien librados de ese trance necesitan tener el control del poder. No se trata sólo de manejar unos ministerios o empresas públicas, sino de ser los protagonistas principales para exigir condiciones. Sin protagonismo, no hay aprobación de condiciones. Por esto y muchas razones más, hay tendencias que tratan de desplazar a Maduro y para eso necesitan suspender o por lo menos posponer las elecciones del 22-A. Pero resulta que los deseos de estos que adversan a Maduro y quieren el control del país, también dependen de la decisión de la cofradía militar.

BIG BOOM. Un amplio conocedor de la situación del país me informa que entre los bróker de varios mercados bursátiles, quienes además laboran para prestigiosas firmas internacionales, están viendo con esperanza un pronto resurgir en Venezuela. Entre ellos hablan del próximo Big Boom que podría ocurrir en Venezuela con un pronto cambio del modelo y la entrada de la sensatez al gobierno. Consideran los expertos que luego de tocar fondo habrá un rebote bien importante en la economía venezolana y por eso muchos son los que están comprando propiedades para engordar en el país y aprovechar ese Big Boom. Pronto profundizaremos en ese gran rebote.

SOSPECHOSO. Me informan que la ex Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, está al parecer preparando un libro con los detalles de las operaciones del Cartel de Los Soles y uno de los que saldría implicado en el ese caso, supuestamente pidió su exclusión del libro a cambio de entregar mucha información sobre la cúpula oficialista ¿Será verdad?

COFRADÍA (III). El otro factor que es tomado en cuenta por la cofradía militar es el avance arrollador de la crisis. Los problemas que agobian a los venezolanos se han profundizado y el gobierno no hace absolutamente nada ante ellos. La única estrategia oficialista ante la crisis es la negación absoluta. Y esa negación se ha convertido en una ofensa para los venezolanos que están pasando hambre, no consiguen las medicinas o sencillamente huyen, pues para muchos no se trata de emigrar, sino de huir de una crisis que se traga todo a su paso. No es una invención mediática o un montaje de la oposición. Los resultados de la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de los venezolanos (ENCOVI 2017) son la mejor demostración de la profundidad del daño económico y social. Se trata de un deterioro demasiado grave que costará mucho dinero y esfuerzo revertir. Usted dirá que eso no afecta a la cofradía militar que está llena de privilegios. Y eso no es tan así. Si los afecta y mucho porque sus privilegios dependen de la estabilidad del país y ese equilibro no existe en la Venezuela actual ¿Recuerdan cómo desapareció el dólar militar a 10 bolívares?El gobierno de Maduro está llevando al pueblo a una situación extrema. La conflictividad social está en alza en estos momentos. No hay, ni habrá confianza en la gestión de Maduro a pesar que decidan lanzar un viraje en el manejo de la economía. No son creíbles para la mayoría. Eso puede traer consecuencias nefastas para la cofradía militar. Hay preocupación entre los militares por el deterioro. El personal a su mando también está pasando hambre a pesar de todos los regalos presidenciales. El hambre es general en Venezuela. Y el territorio nacional se está convirtiendo en el refugio de esa cofradía militar, por lo que necesitan garantizar cierta estabilidad. La atención oportuna e inmediata de los problemas sociales y económicos que afectan a la mayoría de los venezolanos, también pasa por las determinaciones que tome la cofradía militar.

NO ARRANCA. Luego de casi tres meses de gestión de Willy Casanova al frente de la Alcaldía de Maracaibo, esa gestión no arranca, no tiene forma. Lo único trascendente que han hecho es el fulano decreto que pecha los ingresos de empresarios y ciudadanos. La basura sigue colmando la ciudad. Cada día hay menos semáforos funcionando. Y lo peor es que no hay respuesta oficial ante los problemas. Consulté a una fuente del PSUV y fue revelador lo que me dijo: “Eso cada día está peor. Casanova sigue gobernando con los Boza que son los verdaderos gobernantes y lo peor es que creen que lo están haciendo muy bien. No se les puede hablar. No vale la pena, porque no escuchan. Su equipo de gobierno está integrado por gente que no es de Maracaibo y ni siquiera del Zulia. Lo más grave es que están en cargos claves y no saben lo que están haciendo, porque no conocen la ciudad. Y ese personal en vez de ayudar sólo genera gastos enormes porque viven en hoteles de la ciudad que son pagados por el municipio” ¿Cuánto nos cuesta a los maracaiberos pagar el alojamiento y los hábitos de esos importados de Casanova? ¿Será por eso que necesitan pechar con el 1%? Otra de mis fuentes que forma parte de la gestión de Omar Prieto alertó sobre algo preocupante: “Parte de lo peorcito de la gestión de Pancho está metiendo sus manos en la gestión municipal. Son los mismos parásitos que han chupado de todos los gobiernos revolucionarios, sin ser revolucionarios. Son unos bandidos con gran suerte que han hecho enormes fortunas a costa de los negocios oficiales. Por ahora no están en cargos, sino como supuestos asesores. Creo que cuando Omar Prieto sepa eso comenzarán los problemas con el Alcalde de Maracaibo, porque el Gobernador no quiere cerca a nadie que venga de la gestión de Pancho”. Cada día estoy más convencido que el Alcalde no estaba preparado para ser Alcalde.

COFRADÍA (yIV). Frente a toda esta realidad que hemos analizado, vale la pena preguntar de nuevo ¿Cuánto más va a aguantar? ¿Cuánto más va a esperar la cofradía militar?¿Cuántos riesgos más van a correr los integrantes de la casta militar dominante? ¿Seguirán exponiendo sus pellejos por la gestión de Maduro?El problema está colocándolos en un riesgo muy alto y eso podría desencadenar una serie de hechos que conlleven a una transición. Sería una etapa especial en la cual militares y civiles seleccionados se encarguen de estabilizar el país y comenzar la pacificación. De no hacerlo corren el riesgo de hundirse con el oficialismo y además caer en las manos de quienes los acusan internacionalmente de haber cometido toda una variada cantidad de delitos. En los últimos días ha llamado la atención, a propósito de la cofradía, la ausencia del general Vladimir Padrino López y de la desaparición de la escena pública del comandante del Ejército, general Jesús Suárez Chourio, quien en honor a la verdad nunca ha sido muy mediático¿Por qué su bajo perfil? Pareciera que a Maduro se le agotó el tiempo ¿Lo seguirá apoyando la casta militar?La cofradía militar está en una encrucijada decisiva: salvan su pellejo o se van con el naufragio ¿Cuál cree usted que será la decisión final?

CRISIS OCULTA. Alguien le está mintiendo a los zulianos con la dura realidad de la crisis eléctrica en el estado. Me informan que hay graves, muy graves problemas con la línea de transmisión sublacustre. Lo que me contaron me alarmó, pero estoy verificando bien la información. Un principio básico en comunicación de gobierno es hablar con la verdad, para evitar las acusaciones cuando el problema estalla en la cara de los ciudadanos. Espero que algún sensato le diga la verdad a los zulianos. Señor Gobernador ¿Será usted ese sensato?

CIERRE. Al parecer PDVSA tomó la decisión de cerrar las operaciones en el muelle Libertador en Maracaibo. Esta instalación pasó a manos de Petróleos de Venezuela con aquella polémica expropiación de las empresas contratistas de servicios petroleros. Ese muelle se llamaba HERPA (Hermanos Papagallo) y era el más importante del país porque allí se fabricaban y reparaban todos los tipos de barcos que se usan en el Lago de Maracaibo. Ahora es sólo un despojo de aquella exitosa instalación. La decisión de cerrar el muelle Libertador, según PDVSA, obedece a que supuestamente los trabajadores se están robando todo. Eso es parcialmente cierto porque tal como hemos advertido en VyR, muchos son los trabajadores que deciden llevarse lo que no les pertenece. Sin embargo, mis fuentes en PCP de PDVSA explican que esos robos no son la mayor irregularidad que ahí ocurre: “El gran guiso en ese muelle lo tiene un enchufado quien está protegido por un militar. El tipo trafica con todo tipo de repuestos que llegan al muelle para la supuesta reparación de la flota petrolera. El hace las solicitudes a Procura y le traen hasta el último tornillo. Pero la mayor parte de lo que se recibe va a parar a las empresas de autobuses que prestan servicios desde la Terminal de Pasajeros y a varios talleres de unidades pesadas de la ciudad. Los robos de los trabajadores son pequeños al lado de ese guiso. Tiene cómplices en varias gerencias”.

ACTIVISMO. Por casualidad llegó a mi teléfono una comunicación interna del Partido Independiente del Zulia (PIZ) que lidera Carlos Alaimo y me sentí identificado plenamente con lo ahí expresado. Entre las ideas más interesantes estaba la decisión de reforzar el activismo en las comunidades para prepararse para cualquier escenario. Considera esta organización que la presión interna y externa haría posible que mejoren las condiciones electorales y eso debería generar una candidatura de consenso y unidad en la oposición. Critica el partido de Carlos Alaimo que Henri Falcón y el pastor Javier Bertucci debieron sumarse a la férrea posición de la MUD para obligar al gobierno a ceder en sus pretensiones de construir unas elecciones a la medida de sus objetivos. Una de las metas del PIZ es evitar que se realicen las elecciones, porque eso sería la muerte de la democracia en Venezuela.

ESTAFA. Le recomiendo al Gobernador del estado, Omar Prieto, que pregunte sobre la estafa cometida por una empresa de servicios funerarios contra una gran cantidad de empleados y obreros activos y jubilados del ejecutivo. Resulta que la empresa Servicios Previsivos Zulia (SEPREZULIA) al parecer cerró sus puertas y dejó sin cobertura funeraria a muchas personas. Uno de los afectados me contó que fueron descarados porque en diciembre hicieron la renovación de los contratos y hasta cobraron a comienzos de febrero la cuota mensual y luego se desaparecieron sin dejar más que polvo y basura en sus oficinas. Sería bueno que el mandatario regional trate de ayudar a los afectados.

DIVISIÓN. En un primer momento se pensó que la candidatura presidencial del pastor, Javier Bertucci, tendría el pleno apoyo de la mayoría de las iglesias cristianas en el país pero no es así. Me cuenta que las matrices internacionales de la mayoría de las iglesias giraron la “recomendación” de no participar en las presidenciales porque eso era avalar la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente. Incluso le están pidiendo a Bertucci que decline, pero este se ha negado hasta el momento y ya formalizó su inscripción ante el CNE. Creo que la presión internacional lo hará renunciar finalmente.

FALCÓN. Muchas son las críticas que ha generado la candidatura presidencial de Henri Falcón, a quien acusan de cuanta cosa se le ocurre a la gente, pero sobre todo de tarifado del gobierno. Más allá de los conceptos emitidos por los que ametrallan desde las redes sociales, vale la pena preguntarse ¿Tiene alguna oportunidad de ganar? Hoy la respuesta es obvia: NO. Pero no sabemos que pueda estar ocurriendo en estos próximos días que de pronto haga cambiar la correlación y el ex Gobernador de Lara pueda de repente tener una pequeña oportunidad. Si Falcón quiere de verdad demostrar que es una opción real, tendrá que ser muy activo y convincente en sus mensajes y recorridos por el país. Contra su aspiración atenta el poco tiempo que queda de cara al 22-A, aunque podría salir beneficiado de algún acuerdo que posponga el proceso y mejore las condiciones electorales. Falcón y su equipo deben endurecer la piel ante lo que les viene. Antes de convencer a quienes se le oponen, deben aguantar el chaparrón y luego argumentar muy bien porque tomó esa decisión. Hoy parece un error, mañana no sabemos.

ATILA. La revolución bolivariana todo lo que toca lo destruye. Un patriota cooperante me envía fotos del deplorable estado en el cual dejaron el catamarán “El Chiquinquireño”. Esta casi hundido en un rústico muelle de Isla de Toas. El patriota informante me explica que ese catamarán era de uso turístico y fue construido íntegramente por la empresa Craft. Cayó en manos de PDVSA cuando arrasaron con todo lo que le pertenecía a las empresas contratistas de servicios petroleros. Y he ahí las consecuencias. Lo que fue una nave turística, en la cual varios famosos hicieron sus matrimonios en pleno Lago de Maracaibo, hoy es un monumento que simboliza la capacidad destructiva de la revolución bolivariana.

EL APARECIDO. En los últimos días ha reaparecido ante la opinión pública el abogado Hermann Escarrá, luego de haber estado desaparecido desde el año pasado ¿En qué andará? ¿Qué estará buscando?

DC / Darwin Chávez | @darwinch857 | darwinch67@gmail.com