¿Venezuela una sociedad ó una jaula de cristal? Por Johnny Galue (@COOTUR)

“A NADA TEME MÁS EL HOMBRE QUE SER TOCADO POR LO DESCONOCIDO”

Comencemos, este ensayo que con muy poca frecuencia hacemos, y que es producto de una conversación habida entre dos de mis amigos, en fecha del 26/02/18 en la Ciudad de Caracas, con el Colega José Luis Oldemburg y el amigo Rafael Medina, por muy pocos abordado. Freud, logro, que el inconsciente hiciera entrar en crisis al sujeto dominante y aunque pervive en los estándares políticos y morales, la sociedad está rodeada por lo irracional “Vacío existencial”. El mismo Freud definió su trabajo como un golpe al ego de la cultura de Occidente, que se diseñó en los ideales de la razón y las buenas costumbres. “Ahora que los jóvenes parecen ser libres para hacer lo que quieran y hablar de lo que quieran, resulta interesante que Freud les siga interesando”, comenta James.

De manera que la estrategia discursiva de Freud se enfrentó a la consolidación del sujeto dominante. De la Viena de Freud tenemos una cartografía literaria y política en la obra de José María Pérez Gay, El imperio perdido, en la que podemos ver, una sociedad edificada en la fragilidad. Robert Musil escribió en 1913 en sus Confesiones políticas de un joven: “Nos encontramos en una jaula de cristal sin atrevernos a dar un paso, porque tenemos la certeza de que todo se nos vendrá abajo”

Escribió Freud, “Existen muchos individuos inteligentes y sinceros que se sienten ofendidos cuando se les dice que han cometido un lapsus” “[…] a nada teme más el hombre que ser tocado por lo desconocido”.

En Venezuela, existe, una demanda social, escandalosa para comprender los fenómenos políticos, Maquiavelo, que tal vez no era tan maquiavélico, caminaba por las calles de Florencia a finales del siglo XV y principios del XVI. Freud, que tal vez no era tan freudiano, caminaba por las calles de Viena a finales del siglo XIX y principios del XX.

Ambos fueron hombres de su tiempo, destacados y lúcidos, que abrieron caminos insospechados hacia el porvenir. Estos dos nombres sintetizan la psicología, iluminando la práctica política. Arrojando luz sobre ella, no solo para comprenderla mejor, sino fundamentalmente para operar mejor sobre ella.

La Psicología Política es una disciplina que estudia la toma de decisiones políticas, que surge en una zona de confluencia entre la Psicología y otras ciencias humanas como sociales. Es esencial, para comprender la psicología del votante, para saber cuándo, por qué y cómo decide su voto. Pero además es clave para comprender la psicología del político, la psicología del candidato y la psicología del gobernante.

Por si fuera poco, la psicología política es una formidable herramienta para mejorar la comunicación política, como para hacer campañas electorales más efectivas. Que sigue expandiéndose, en diversas direcciones, sobre todo, al estudiar el comportamiento electoral, los fenómenos grupales como de masas, los liderazgos, la influencia de los medios de comunicación, la violencia política, la psicología del votante, la psicología del político, la comunicación política y otros temas vinculados.

En síntesis, el mundo político impacta hondamente sobre la sociedad venezolana, produciendo fenómenos, que deben ser interpretados, explicados, como entendidos. Es un instrumento, para darle sentido, a los hechos políticos, base de la demanda social que debe comenzar a ser respondida en Venezuela.

Hay una inmensa riqueza teórica en esta materia. Pero frecuentemente está recluida en ámbitos estrictamente académicos y circula solitariamente en el circuito cerrado de las publicaciones científicas. Además, en el oscuro código estrecho de la academia.

Cuántos más sectores sociales comprendan las claves de la psicología política mejores serán la práctica política, la comunicación política, la vida democrática, la libertad personal y colectiva, la independencia de criterio y la toma de decisiones políticas por parte de políticos y ciudadanos.

DC / Dr. Johnny Galue / Abogado, Político / @COOTUR