Tiroteo y toma de rehenes en vivienda de veteranos en Yountville, California #9Mar

Un hombre armado mantiene retenidas a tres personas como rehenes en una residencia militar para veteranos del norte de California, informó hoy la televisión local KTVU, que cita fuentes de los bomberos.

Medios locales aseguraron que se reportaron disparos en el Hogar de Veteranos en Yountville, situado en el condado de Napa, unos 90 kilómetros al norte de San Francisco.

“Hay actividad policial en el Hogar de Veteranos en Yountville. Por favor evite el área”, dijo la oficina del aguacil del condado de Napa en su cuenta oficial de Twitter.

A resident of the Veterans Affairs center in #Yountville provided these picture from the scene of the active shooter #KTVU you can see officers with weapons drawn pic.twitter.com/gCp07Sa1Rn

— Paul Chambers (@PaulChambersTV) March 9, 2018