Temístocles Cabezas: Maduro tienen la primera opción para ganar las presidenciales

Los corruptos no tienen cabida en la revolución bolivariana

El profesor Temístocles Cabezas Morales, Secretario de Educación Universitaria, Ciencia, Tecnología e Innovación del estado Zulia, fue el invitado del programa “La Hora del Pueblo” que transmite Coquivacoa TV, donde expuso sus criterios en relación con los venideros comicios presidenciales del 22-A.

Las cartas están echadas de cara a los próximos comicios presidenciales del 22 de abril, en los que se vislumbra una nueva victoria electoral para la revolución bolivariana, que tendrá en el Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros, a su abanderado a los fines de reelegirse para un nuevo período y de esta manera, darle continuidad a los logros alcanzados para favorecer al pueblo venezolano.

Así lo afirmó el profesor Temístocles Cabezas Morales, secretario del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación Bolivariana del estado Zulia, quien participó como invitado en el programa “La Hora del Pueblo”, que transmite Coquivacoa TV y en el que el docente fijó posición acerca de los hechos suscitados el 27 y 28 de febrero de 1989 y su apoyo incondicional a la candidatura de Nicolás Maduro Moros.

En palabras del dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en la entidad, estas elecciones tienen la particularidad que enfrentarán a un candidato progresista de la izquierda y uno que representa la derecha golpista, apátrida e imperialista, que “pretende apoderarse del país y echar por tierra los logros conquistados por la revolución”.

“El 22 de abril se medirán dos contrincantes, uno de la derecha y uno de la izquierda, uno que representa el pasado y otro que representa la esperanza de seguir construyendo el futuro, como una expresión societaria que nos permitirá con nuestra juventud, nuestros muchachos, nuestros abuelos, nuestras amas de casa y nuestros profesionales seguir adelante; tarea dura la que viene, quien dijo que iba a ser fácil?, el capitalismo siempre tendrá en sus lacayos internos e imperiales, la mirada puesta en destruir las cosas buenas que hace la revolución bolivariana y por supuesto nuestro deber es seguir construyendo, nos equivocamos y nos levantamos”, espetó el historiador.

Guerra a la corrupción

De acuerdo con el secretario de Educación Universitaria, una de las cosas importantes que ha hecho el Presidente Maduro y que es digno de admirar, es que se ha castigado a los corruptos, cuántos están presos y cuántos ya no tienen militancia en el PSUV? por qué se fueron “dejaron la peluca” y quienes los reciben?. Allá en el Norte tienen a los alcahuetes y por qué no los devuelven junto con el dinero que se llevan esos bandidos que se han ido?, como tantos que se han marchado y no han regresado y lo que han hecho es desangrar al pueblo.

En ese sentido, “decimos desde lo más profundo de nuestro corazón que hay esta oportunidad y no la podemos perder, el pueblo venezolano organizado va a esta fiesta democrática y le va a demostrar al mundo entero que aquí la democracia está viva, y vamos a defenderla con nuestros votos para que nuestra gente siga disfrutando de la protección social de un gobierno que cree en el pueblo y le garantiza el futuro”.

Encuentro de ideas y propuestas

Del mismo modo, el profesor Cabezas Morales, quien forma parte del Tren Ejecutivo que acompaña al Gobernador Bolivariano del Zulia, Omar Prieto Fernández, se refirió también a un evento que se ha denominado “Los Universitarios y la Gestión Pública: Nuestro Aporte”, a efectuarse durante los días 8 y 9 de marzo en la Villa Deportiva del Zulia.

“Tenemos un evento de los universitarios del Zulia sin distingos, quienes han escrito sus ponencias y estarán participando en esta jornada, para desde allí darle luces al Gobierno regional, expresar ideas sobre ocho temáticas importantes que servirán para el rumbo de la gestión gubernamental”, destacó el docente de educación superior.

Por primera vez, “un Gobernador revolucionario, socialista, humanista y cristiano, como Omar Prieto Fernández, le da la oportunidad a los universitarios de expresar sus opiniones, sus ideas, que luego le entregaremos al mandatario regional, para que puedan ser escuchados en este Zulia irredento y de futuro seguro”, remarcó el vocero del sector universitario.

