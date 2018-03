¡Será para Chiquis! Lorenzo Méndez escribe un mensaje poco caballeroso

La pareja ha finalizado su relación, y al parecer las cosas no acabaron en buenos términos.

Lorenzo Méndez envía un mensaje muy directo a “Chiquis Rivera”, en el que confirma que de su romance ya no quedó nada.

La hija de Jenni Rivera ya había declarado en el programa ‘Al Rojo Vivo’ que su relación con el vocalista de la Original Banda El Limón había llegado a su fin cuando dijo: “No, no somos novios y no tengo anillo de compromiso”.

El cantante publicó este mensaje en Instagram: “Como dijo el buen Pepe Gómez, quieren conocimiento pero no quieren leer, quieren dinero pero no quieren trabajar, quieren buen cuerpo pero no quieren entrenar. Qué fácil es querer. A empezar con los pendientes del día y ser productivo”.

Esto se interpretó como un claro mensaje a Chiquis, quien entre otras cosas, se le ha criticado por su falta de talento y querer colgarse de la fama de su mamá, así como su figura, pues siempre ha tenido problemas con el aumento de peso.

