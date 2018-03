Senador Marco Rubio sostiene que “por desesperación”, Maduro envió a Washington al gobernador Lacava para intentar negociar sanciones

El senador estadounidense, Marco Rubio, afirmó a través de su cuenta en Twitter que el “dictador desesperado Nicolás Maduro, envió a lavador de dinero Rafael Lacava a Washington para intentar encontrar a alguien con quien reunirse y negociar sanciones finales. Pérdida total de tiempo”.

Rubio enfatizó que las sanciones solo terminarán cuando la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sea disuelta y en el momento que se convoquen elecciones presidenciales libres.

El senador, invitó a sus seguidores a revisar la cuenta en Twitter del gobernador Rafael Lacava y “sacar sus propias conclusiones”.

Desperate dictator @NicolasMaduro sending money launderer @rafaellacava10 to Washington to try & find someone to meet with & negotiate ending sanctions. Total waste of time.Will only end after fraudulent Constituent Assembly disbanded & free elections scheduled for new President

This is @rafaellacava10 who #Venezuela dictator Maduro is sending to Washington to try & find someone to meet with him & “negotiate” the lifting of U.S. sanctions.I encourage you to review his twitter feed & videos & draw your own conclusions about how that is going to go pic.twitter.com/LXCThfznKX

— Marco Rubio (@marcorubio) March 4, 2018