Roberto Enríquez: ” La tarjeta de Copei fue secuestrada por el TSJ no participaremos en el show electoral”

El dirigente político de Copei Roberto Enríquez, en su cuenta oficial Twitter realizó una serie de anuncios a sus seguidores aclarando la posición de Copei en las próximas elecciones a realizarse en Venezuela e informó que la tarjeta de Copei ha sido secuestrada por el TSJ y no participaran en el show electoral

