¡Record! Preso lleva 40 días sin defecar para no dar pruebas de delito

Un hombre fue detenido por tráfico de drogas y no hay pruebas, una noticia no fuera de lo usual si no fuera porque lleva 40 díassin defecar.

Aseguran que el hombre tragó los narcóticos y no desea ir al baño para evitar que se tengan pruebas en su contra.

Las autoridades señalan que el presunto traficante podría perder la vida si continúa sin ir al baño. Supuestamente, Lamarr “N” de 24 años, tomó las drogas en su intento de huida.

El sujeto se ha negado a tomar laxantes y a someterse a exámenes médicos; sin embargo, continúa comiendo y bebiendo.

La policía de Essex se encuentra informando a través de su cuenta de twitter el seguimiento del preso.

Lamarr fue detenido el pasado 17 de enero.

Según Crónica, las autoridades informaron que continuarán extendiendo la custodia sobre Lamar hasta que sus intestinos se paralicen o permita que los médicos extraigan la droga que aseguran consumió.

Se ha informado que el anterior récord sin defecar se encontraba establecido en 33 días.

DC / debate