Protestas en Yaguara por hambre #2Mar

En la red social twitter los usuarios informas sobre una protesta en Yaguara vía El Junquito por hambre. La calle se encuentra cerrada. En el sector tienes tiempo sin agua, no llega el clap y la gente dice tener hambre.

@la_patilla . Caossss en la yaguara por protesta la gente tiene hambre manifiestan porque no les llega el #CLAP 02marzo 9am la yaguara vía junquito pic.twitter.com/RMOmBFkQAJ

via @marvfiesta: @gregorifre 9:30 am protesta la yaguara entrada hacia colinas de vista alegre NO HAY PASO subiendo al junquito #Caracas

— Traffic CARACAS (@traffiCARACAS) March 2, 2018