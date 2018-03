Profesor se convierte en un éxito viral tras enseñar informática en un aula sin computadoras

Un profesor de Ghana que enseña informática a sus alumnos sin ningún computador se ha vuelto un éxito viral.

El profesor, de la ciudad de Kumasi, se las apañaba con su pizarra en la que hacía un meticuloso dibujo de la interfaz de Word, el popular procesador de texto de Microsoft.

Él mismo colgó en Facebook las fotos en las que aparecía haciéndolo, junto al mensaje: “Enseñar informática en las escuelas de Ghana es muy divertido”.

Después de que las imágenes se hayan compartido miles de veces en la red, Microsoft ha prometido enviarle nuevo equipamiento informático.

El profesor Owura Kwadwo, que, según el portal Quartz Africa se llama en realidad Richard Appiah Akoto, afirmó en su publicación de Facebook que: “Amo a mis estudiantes, así que tengo que hacer lo que les haga entender lo que enseño”.

Quartz informó de que la escuela en la que trabaja no tiene ningún computador desde 2011, pese a que a los estudiantes se les exige pasar un examen en Tecnologías de la Información y la Comunicación para poder avanzar en su itinerario escolar.

This teacher reminds me of a school, in Kano, where we found out (must have been around 2005) that students were introduced to the computer keyboard through photocopies of actual keyboards. Yes, they did ASDF ;LKJ on paper! Some teachers bend the "IM" out of impossible, really.

— 'Gbénga Sèsan (@gbengasesan) February 26, 2018