Occidente vs el terror: La agenda Venezuela. Por Joelvin Villarreal (@joelvinRV)

Los diversos análisis que he escrito a través de esta serie de artículos han permitido a los lectores de este blog estar adelantados a los acontecimientos geopolíticos que afectan al país y, muy especialmente, a la agenda que lleva a cabo occidente contra el terrorismo internacional y su vinculación con el eje Moscú-Beijing en Latinoamérica.

En agosto del 2017 adelanté las intenciones de la administración Trump de confrontar los intereses de las dos potencias extra hemisféricas, las cuales se materializaron esta semana con el anuncio del secretario de estado, Rex Tillerson, al inicio de una gira por países claves de Latinoamérica para tratar el asunto de Venezuela. También analicé en septiembre del mismo año lo respectivo al “diálogo” en República Dominicana, del cual expuse con toda certeza que allí no se conseguiría ningún resultado positivo para el país, así mismo; manifesté que los Estados Unidos y Canadábuscarian acercar más a Europa a su posición política, lo cual finalmente comenzó a ocurrir.

¿Que se espera ahora de la agenda Venezuela?

Para la administración Trump es imperativo demostrar que Venezuela no solo representa una amenaza para los EEUU sino que lo es en gran medida para todo el hemisferio Occidental. Las relaciones del país sudamericano con agentes activos del narcotráfico y el terrorismo internacional -especialmente el caso Hezbollah-, su ocupación militar por parte de Cuba, así como su dependencia con respecto a Rusia y China, hacen de ese país una bomba de tiempo con impredecibles consecuencias. Los EEUU y Canadá parecen ser los menos tolerantes a esa situación, mientras que Europa mantiene una posición, un tanto, ambigua que parece estar cambiando en los últimos meses.

Cuando comenté acerca del diálogo en República Dominicana esgrimí una tesis sobre la cual los EEUU y Canadá eran los principales auspiciadores de dicho encuentro pues el objetivo real era demostrar ante el mundo, especialmente al mundo latino y a Europa, la imposibilidad de una solución al problema de Venezuela a través de esa vía.

Cuando recientemente se anuncia por parte del presidente Danilo Medina que el diálogo entraba en un receso indefinido, y teniendo en cuenta que previamente algunos de los diplomáticos latinoamericanos acompañantes de tales encuentros “gobierno-oposición” habían desistido del acompañamiento alegando la falta de disposición real del régimen venezolano en llegar a un acuerdo sino que por el contrario, la comisión oficialista pretendió imponer un acuerdo conveniente a la tiranía. Se dio por sentado entonces, no solo el fracaso de dicho diálogo, sino que se materializó el escenario de desgaste de la imagen, tanto del régimen como la de su oposición oficial, frente a la comunidad internacional, así como lo había previsto en mis artículos anteriores.

La reacción inmediata ha sido, por una parte, endurecer la posición frente al régimen a través de la imposición de nuevas sanciones, ahora por parte de la UE, y una creciente degradación de las relaciones diplomáticas de los países latinoamericanos con respecto al régimen Madurista. Por otra parte Latinoamérica no encuentra explicación lógica para el comportamiento ambiguo de una oposición que continúa avalando toda la agenda perversa de la tiranía, a pesar de no haber firmado el documento, y asistirá a la farsa electoral que ya el mundo ha dicho no va a reconocer.

En estos momentos la agenda de las potencias EEUU y Canadá está enfocada en demostrar la inoperatividad constitucional de las fuerzas armadas castro-chavistas, es decir, han puesto sobre la mesa la posibilidad de apoyar una legitima insurrección militar contra la tiranía. Para Latinoamérica ese posible escenario de alzamiento militar con apoyo internacional es más aceptable que una intervención directa de los EEUU y sus aliados, esto lo sabe bien el gobierno norteamericano y es por ello que ha planteado la opción, sin embargo; es poco probable que ese escenario se materialice debido a la ocupación militar extranjera en Venezuela. Tal vez algunos elementos aislados se manifiesten y actúen contra la tiranía tal como sucedió con Juan Carlos Caguaripano y Oscar Pérez, pero lamentablemente sin fuerza política y militar suficiente para lograr los objetivos. Los EEUU van a demostrar a Latinoamérica, al igual que sucedió con el dialogo, la imposibilidad del escenario de sublevación interna y una vez haya ocurrido esto, entonces el escenario geopolítico estará lo suficientemente desarrollado para que ocurra lo inevitable y Latinoamérica reaccione de forma parecida o más aceptable que cuando ocurrió la liberación de Panamá.

Por lo pronto Tillerson y Kurt Tidd han hecho visitas estratégicas por todo el Caribe y Sudamérica y en el escenario de corto plazo se espera un anuncio de embargo petrolero el día después de los resultados electorales en Venezuela, es decir, para el día 23 de abril del presente año.

Esas son mis proyecciones en concordancia con el análisis que he llevado de esa situación desde el año 2014. Seguiré atento ante cualquier cambio de estos escenarios.

Post Data: Gracias a Dios se fue Shannon. Y, atentos con Hezbollah, dará de qué hablar.

DC / Joelvin Villarreal / Cs Políticas URU / @joelvinRV