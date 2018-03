Los muebles son una de esas cosas que nos gusta ir renovando en nuestros hogares. Nos cansamos fácilmente de ver los mismos muebles y nos gusta ir cambiando de aire y rehacer el concepto de nuestro salón, habitación o cualquier otra parte de la casa. Es por ello que en ocasiones empezamos a acumular una gran cantidad de muebles en el trastero, sumados a los que heredamos y/o nos regalan.

Pero ha llegado el momento en que ya no necesitas comprar muebles nuevos para renovar tu casa, sino que puedes llenar tus espacios de muebles reciclados.

Los muebles reciclados son más baratos.

Nos gusta renovar los muebles pero el precio de estos cambios suele ser demasiado alto. Es por ello que reciclar los muebles se convierte en la opción perfecta ya que no necesitas hacer grandes inversiones de dinero ni desembolsar grandes cantidades. Tan sólo tendrás que comprar algunos materiales que suelen ser mucho más baratos que comprar un mueble nuevo. ¡Apúntate a la tendencia de los muebles reciclados!

Con los muebles reciclados desarrollas tu creatividad.

El proceso de reciclar siempre lleva consigo el desarrollo de la creatividad y la imaginación. Crear algo nuevo a partir de algo que ya existe es la base de la creatividad por lo que con los muebles reciclados vas a expandir tus habilidades. Deberás concentrarte y pensar en el mueble que tienes y en el mueble que te gustaría tener. A partir de esos dos conceptos debes crear la forma de convertir uno en otro para estar satisfecho/a con el resultado final: un mueble reciclado hecho por ti mismo/a.

Los muebles reciclados son muebles con historia.

Si un mueble nuevo es un objeto sin personalidad que no te sugiere ningún recuerdo, un mueble reciclado te va a encantar. Los muebles reciclados no son sólo un trozo de madera o metal que no tiene ningún significado en tu vida sino todo lo contrario. Porque los muebles reciclados son aquellos muebles que siempre tienen historias que contar, que te han acompañado en diferentes etapas de tu vida y que cada vez que los ves te hacen viajar en el tiempo hasta otro momento lleno de recuerdos. ¡Con los muebles reciclados mantienes vivo el mueble y también sus historias!

DC / Vida Sana