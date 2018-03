MUD: La Unidad y la oposición no han firmado ningún acuerdo con el CNE #1Mar

“La Unidad y la oposición no han firmado ningún acuerdo con el CNE”, ese fue el mensaje publicado por los miembros de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a través de su cuenta en Twitter, @unidadvenezuela luego que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciará la postergación de la fecha de elecciones presidenciales, la cual fue pospuesta para el mes de mayo.

La noticia fue dada a conocer, luego de que los partidos políticos que respaldan a los postulados, firmaran un acuerdo, que según el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, es la negociación acordada en Dominicana.

Asimismo, el dirigente político de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, respaldó el mensaje difundido por la MUD, asegurando que: “Cómo es su costumbre Jorge Rodríguez miente, la Unidad no ha firmado nada, ni en Vzla ni en RD. Sencillamente no estamos participando porque no se respeta el derecho a elegir. En esa circunstancia quien se postule no puede ser considerado oposición. No contribuimos con esa farsa”.

Las elecciones presidenciales en Venezuela fueron postergadas del 22 de abril a la segunda quincena de mayo, en busca de legitimar un cuestionado proceso en el que el mandatario Nicolás Maduro buscará la reelección.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado por la oposición de servir a Maduro, anunció este jueves un “acuerdo sobre garantías electorales” entre el gobierno y el opositor Henri Falcón, disidente del oficialismo.

“Con este acuerdo se ratifica que en Venezuela se elige a nuestros líderes y representantes con las más amplias garantías constitucionales y democráticas”, dijo la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, en el acto en que representantes de Maduro y Falcón firmaron el pacto.

Falcón, un militar retirado de 56 años, inscribió el martes su candidatura, contrariando la decisión de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD -de la que forma parte-), de boicotear los comicios en los que Maduro buscará un segundo período hasta 2025.

Poco antes del anuncio, la coalición opositora, que sufre la peor fractura desde su creación en 2008, había pedido a Falcón retirar su candidatura, al acusarlo de hacerle el “juego” a Maduro en su “aspiración totalitaria”.

Respaldando a la MUD, gobiernos de Latinoamérica, la Unión Europea y Estados Unidos rechazaron los comicios de abril -adelantados por el oficialismo pues siempre se realizan en diciembre- y exigían su aplazamiento y garantías para reconocerlos.

“Buscan darle una apariencia de legitimidad a esta votación, especialmente ante la comunidad internacional”, declaró a AFP la politóloga Francine Jácome.

#URGENTE La UNIDAD y la oposición no han firmado ningún acuerdo con el CNE hoy #1Mar pic.twitter.com/hSqFJRKCDV — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) March 1, 2018

DC | AFP