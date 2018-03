Miles de tiburones de punta negra invaden costas del sur de Florida (Video)

Miles de tiburones de punta negra (Carcharhinus melanopterus), una especie migratoria, están llegando a las costas del sur de Florida como ocurre cada año por estas fechas, pero los científicos advierten que el número de animales que llega es cada vez menor.

Sin embargo, las imágenes tomadas desde helicópteros que hoy publican los medios asustan a cualquier bañista.

Expertos de la Universidad Atlántica de Florida (FAU) advierten a quienes piensen adentrarse en el mar de que hay altas probabilidades de que los escualos estén en un radio de 60 pies (18 metros) de la zona de baño.

Thousands of blacktip sharks are swimming off the coast of South Florida for their annual migration, but researchers at FAU say they've seen a dramatic decline in numbers compared to previous years.

