¡Metro de Caracas! 4 explosiones, humo y fuego dejan inoperativo la Línea 1 #9Mar

La mañana de este viernes la Línea 1 del metro presenta problemas hasta los momentos, producidos luego de escucharse varias explosiones seguidas de humo que obligó a una evacuación en la estación de Chacaito, según reportan los usuarios en la red social Twitter.

El tren antes de llegar a la estación de Chacaito venía con fallas escucharon 4 explosiones, seguidas de humo y fuego, según informan los usuarios, los evacuaron en la estación de Chacaito. Hasta los momentos no se ha resuelto el problema en la Línea 1 y se encuentra cerrada.

Se agradece a los usuarios de esta línea tomar las previsiones necesarias para su traslado.

@metroinforme 9:28 AM y muchísimas personas caminando para llegar a sus trabajos por Chacaito sin metro todavía pic.twitter.com/8R02iuAVme

No se cansan de mentir, no es sólo #CHT (Chacaito) es todo el metro que presenta retraso fuerte en estos momentos. No es pedir "disculpas por las molestias ocasionadas", es resolver. Extraño el @metro_caracas cuando era privado. Todo servía. TODO. #9mar pic.twitter.com/TsgI6CebpA

— Michel Arturo Ugueto (@michelreportv) March 9, 2018