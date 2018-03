Más de mil médicos han renunciado a sus cargos en el Zulia para emigrar

En rueda de prensa convocada por el Colegio de Médicos del estado Zulia los profesionales denunciaron la situación socioeconómica que viven y declararon que el gremio médico está en emergencia.

Dianela Parra, presidenta del Colegio de Médicos del estado Zulia, declaró a Caraota Digital que es un genocidio a lo que se está enfrentando el profesional de la medicina y sus pacientes.

“Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que dote los hospitales, hay una alta tasa de mortalidad. Las embarazadas mueren por falta de comida, por falta de medicamentos. Al igual que los que padecen una enfermedad, mueren por falta de tratamiento. No hay para diálisis, tampoco para una quimioterapia”.

Afirmó que entre el año 2017 y lo que va de 2018 mil 800 profesionales médicos han renunciado a sus cargos, la mayoría en busca de un mejor futuro en otros países.

“Es una crisis compleja, en los hospitales no hay insumos, ni siquiera hay ascensores, hay pabellones que no cuentan con aire. En el Hospital Universitario de 20 pabellones que hay solo cinco están operativos”, detalló Parra.

Destaca que la fuga de cerebros aunado a la crisis que vive Venezuela el gremio médico está en emergencia y denunciarán nacional e internacionalmente la situación. “Los médicos están renunciando, el médico está pasando hambre, el médico se está desmayando en los pabellones, vive lleno de angustias tanto internas como externas”, expresó la representante del colegio.

Calamidades a diario

La doctora asegura que se ha maximizado el cierre de servicios en los principales centros de salud. “Hay reducción de jornadas por falta de personal, en el Hospital Chiquinquirá antes que habían 12 médicos residentes hay solo 2, es imposible que puedan atender todas las emergencias”.

El salario de un médico actualmente se acerca entre 500 y 600 mil mensual. Sueldo que no les alcanza ni para un kilo de queso, detalló Parra. “Algunos no pueden ni trasladarse en por puesto porque se han quedado sin carros, por no tener como repararlos”, enfatizó.

Los médicos aseguran que están ante una crisis humanitaria y necesitan un canal humanitario para la dotación de medicamentos, insumos y alimentos, entre otras cosas que padecen en los hospitales.

DC | Caraota Digital