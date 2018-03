Manuela Bolívar: Seguir negando la entrada de ayuda humanitaria podría ser un crimen internacional

El movimiento de trabajadores y dirigentes sociales de Voluntad Popular exigieron al régimen de Nicolás Maduro que acepte la ayuda internacional humanitaria para atender a los millones de venezolanos que padecen hambre y enfermedades. En ese marco, la responsable de este movimiento, Marcela Máspero, invitó a la dictadura a divulgar las estadísticas oficiales de pobreza, desnutrición y escasez puesto que el Instituto Nacional de Estadística (INE) no las publica desde el año 2015.

“Queremos desmentir categóricamente las aseveraciones hechas por Diosdado Cabello, quien resalta que las cifras suministradas por la reciente encuesta ENCOVI 2017 son falsas. Invitamos al señor Cabello a que divulgue otras cifras si las posee, porque nosotros no tenemos cifras oficiales desde hace años pese que a eso es lo que ordena la legislación. Es gracias a organizaciones como el Cenda, Provea o nuestras universidades que tenemos estadísticas, por ellos sabemos que la salud está en terapia intensiva, para acceder a la canasta básica alimentaria necesitamos más de 98,2 salarios mínimos”.

En este sentido, Máspero aseguró que esta crisis humanitaria ha motivado a los trabajadores a asumir un estado de protesta continua hasta que el régimen de Nicolás Maduro respete sus reivindicaciones laborales y sociales.

“Hoy tanto sindicatos como gremios se mantienen unidos en protesta porque tenemos un salario indigno que no puede cubrir ni el costo del transporte a nuestros trabajadores. Estamos juntos contra el terrorismo patronal que ha ejercido el Estado Venezolano, contra los obreros que reclaman sus derechos, como ha sucedido durante tres días consecutivos en el caso de los jubilados de nuestra industria petrolera. Sabemos que esta situación solo puede ser solucionado por un cambio de gobierno y por eso hacemos un llamado a la clase obrera para que no participe en la farsa electoral convocada por la dictadura”.

Por su parte, la diputada a la Asamblea Nacional por Caracas y dirigente de VP Social, Manuela Bolívar, exigió al Estado Venezolano acatar las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por diferentes ONG.

“Aquí los únicos que niegan la crisis humanitaria son los voceros de la dictadura y mientras ellos siguen en negación los venezolanos han perdido en promedio 11 kilos, porque hoy la carne, el queso, el pollo y el huevo han desaparecido de la dieta venezolana. Desde Voluntad Popular nos sumamos a estas ONG, a la relatoría de Derechos Humanos y a la CIDH en su lucha por los derechos de los venezolanos y exigimos al régimen de Nicolás Maduro que acepte la ayuda internacional humanitaria porque allí está el dinero y la asesoría técnica que necesitamos para enfrentar la crisis”.

Finalmente, aseguró que todos aquellos dirigentes oficialistas que continúen negando la entrada de ayuda internacional humanitaria no solo podrían ser perseguidos por la justicia venezolana, sino también por la justicia internacional.

“Tenemos casos como el del Hospital El Algodonal donde las enfermeras no pueden cubrir su traslado al centro médico porque el efectivo no les alcanza y las que si pueden llegar se encuentran con que no hay camas para atender a los pacientes, ni vendas u otros insumos médicos esenciales. Hemos llegado al extremo donde vemos casos como el de Turén, donde una familia dejó un cadáver frente a la alcaldía porque no tenían los recursos para darles un entierro digno y el régimen les negó su ayuda. Aquí quienes no aceptan la ayuda internacional no solo están incurriendo delitos nacionales, sino que podrían ser procesados internacionalmente porque dejar morir a un pueblo entero a conciencia es un crimen internacional”.

