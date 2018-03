Maira Alexandra Rodríguez habría mandado a golpear al director del filme sobre Mónica Spear (Fotos)

| EN PRIMICIA NACIONAL | Desde hace mucho nos hemos caracterizado por ser una de esas tantas cuentas que apoyan a nuestra Misses, hoy el caso será otro, hoy CONDENAMOS Y REPUDIAMOS los hechos que a ocasionado una de ellas. De quién le hablamos es de Maira Alexandra Rodríguez quien fuera Miss Venezuela Earth 2014, y actualmente ERA [Ya no va para el baile] encargada de reencarnar a nuestra Mónica Spear en su película, esta niña que en algún momento cuando miss fue dulce y carismática se ha convertido en una verdadera SALVAJE [No tiene otro nombre], pues en horas de la noche de ayer [28/02] se apersono junto a uno matones a el Hotel Garden, en Valencia, donde se encontraba el director de la película, Giovanni Gómez Ysea, a quien bajo las órdenes de Maira se le dio soberana golpiza por parte de los matones con los que llegó la exmiss al lugar, esto sin razón alguna, como pueden ver en las imágenes que hemos publicado el director quedo bastante malherido luego de que los matones quienes se encontraban armando le dieran golpes hasta más no poder. Durante todo este hecho INACEPTABLE, Maira estuvo admirando sin hacer nada, y al final de todo por ordenes de los golpeadores se montó en la misma camioneta donde llegaron y se retiraron del reconocido hotel, cabe destacar que durante el agresivo hecho estuvieron presentes Flavia Gleske, Juvel Vielma, Antonio Cueva, Raisa Soublette y Cape Grillet quienes también son parte del staff de la película. Es esta la razon por las que la apartir de ahora Maira ya no será MÓNICA SPEAR en la película que relatará la vida de la fallecida Miss Venezuela, pues la directiva de la película ha decidido que luego de hechos tan inaceptables MAIRA ALEXANDRA RODRÍGUEZ se convierte en una persona NO GRATA PARA ELLOS. #MissEarth #MissVenezuela #MairaAlexandraRodriguez #MonicaEntreElCieloYLaTierra #MonicaSpear [SE LE AGRADECE POR FAVOR A LOS PORTALES QUÉ REPLICARAN LAS NOTICIAS DAR LOS CRÉDITOS CORRESPONDIENTES]

A post shared by TRAMOYALAND (@tramoyaland) on Mar 1, 2018 at 3:48pm PST