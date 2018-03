¡Luto Radial! Falleció Cappy Donzella, icono radial de los sesenta

Una de las voces de referencia de la locución en el país se apagó. Cappy Donzella murió ayer, mientras dormía, a los 84 años de edad.

El locutor comenzó su carrera en la comunicación como uno de los referentes del movimiento hippie. Éxitos Psicodélicos y Hippy Happy Cappy, fueron algunos de sus programas transmitidos por Radio Capital a finales de los sesenta. Perteneció a una generación transgresora junto a voces como las de Iván Loscher y Napoleón Bravo.

Santos Calixto Escalante Donzella era su nombre de pila. Nació el 1º de noviembre de 1933. Era hermano de Alfredo Escalante, quien también se dedicó a la radiodifusión y apoyó el rock y la música underground en Venezuela. Escalante falleció en 2016 a los 73 años de edad.

Después de ser uno de los personajes más irreverentes de la radio venezolana, Donzella se decantó por un estilo diferente. En 1974 comenzó su programa Vaudeville en Radio Capital, en el que le emocionaba tener control sobre lo que se transmitía en su horario. En aquel momento, aseguró que la libertad era lo fundamental de su iniciativa radiofónica: “Poder poner la música que me gusta y que se transmite en un horario no preferencial, es lo que quiero. No es que considere que el dinero no es importante, pero no es todo”, afirmó.

Durante esa década pensaba que el momento del rock había quedado atrás, porque no transmitía musicalmente lo que sí hacían otros estilos más tradicionales. El locutor, que comenzó apostando por la evolución musical, luego consideraba necesario rescatar la idiosincrasia de los venezolanos a través del folklore. También fue uno de los que señaló que en el país había comenzado una aparente fobia por el idioma propio, y así “para tener éxito en una canción es imprescindible que sea cantada en inglés y con ritmo norteamericano”, dijo Donzella.

DC / El Nacional