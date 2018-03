Lo que le dijo Luis Miguel a una fanática que ha disfrutado de su show trescientas veces (Video)

Anoche durante la presentación de @lmxlm en el @auditoriomx, el sol de #mexico le dedicó unas palabras a #MarthaCodo una fanatica que lo ha visto en ese lugar en trecientas ocasiones 😂 escuchen como le dice "no sé cómo me aguantas" #luismiguel 👌👏☀️

A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) on Mar 7, 2018 at 9:50am PST