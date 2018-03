La Vinotinto golpeó fuerte en el Sudamericano Femenino Sub 17 (Vídeo)

Inició el sudamericano Sub17 – 2018 de Argentina y nuestras chicas conforman el grupo B. Ayer vs Paraguay consiguieron la victoria con marcador de 2-0. Ya habían empatado sin goles ante Uruguay. Acá el compacto cortesía de @femeninofvf 🔝🇻🇪 ⚽️⚽️ Raiderlin Carrasco y Bárbara Olivieri marcaron los tantos del triunfo Vinotinto sobre Paraguay.

A post shared by JHS DEPORTES (@jhsdeportes) on Mar 11, 2018 at 5:13am PDT