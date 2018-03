La respuesta de los colectivos a las declaraciones de Padrino López: “No aguantó la presión de la derecha”

Colectivos se pronunciaron tras las palabras de rechazo a cualquier grupo que se autodenomine “colectivo” por parte del ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, afirmando que no aguantó “la presión de la derecha”.

“La revolución bolivariana no necesita grupos armados al margen de la ley. La revolución bolivariana, el Estado y el pueblo venezolano tienen y cuentan con una FANB cumpliendo constitucionalmente sus tareas”, resaltó Padrino López en su cuenta de la red social Twitter.

Padrino Lopez afirmó que en la “fundamentación de la revolución” no se encuentran esos grupos que “han malinterpretado el mensaje y se hacen llamar colectivos”.

A continuación el comunicado completo.

PADRINO LOPEZ NO AGUANTÓ PRESIÓN DE LA DERECHA

Para: Padrino Lopez

De: Los Colectivos De Venezuela Que Por Mas De 50 Años Han Existido Haciendo Revolución y Resistencia Contra La Burguesía y El Imperialismo.

Señor padrino lopez, sabiamos que a usted como militar en base a su doctrina de formación de la escuela de las americas le molestaria que un pueblo organizado, como lo demostró la gloriosa parroquia 23 de Enero en Los Ejercicios Civico Militares del Pasado 24 y 25 de Febrero Demostrara un Nivel de Organización Asombroso.

No era de esperar lo contrario, se sabia usted caería como muchos otros a lo largo de tantos años de revolución en la jugada y presión mediatica de los medios palangristas y amarillista de la derecha! Los mismos medios que en su momento satanizaron a los circulos bolivarianos, como también han saranizado al pueblo chavista que demustra conciencia revolucionaria, coherencia, unidad y organización para defender esta patria en el escenario que se presente; esto era una máxima del comandante hugo Chávez, cuando llamó a que todo hombre y mujer estuviese preparada para defender la patria en lo social, en lo politico, en lo economíco y en lo militar, y sobre todo que estuviesen a las ordenes del PUEBLO! no bajo las ordenes y dominación de un militar. Esto sabemos alguno de ustedes no les agrada, así como también sabemos el plan de desarticular o dominar la milicia nacional bolivariana, que para el comandante Chávez era EL PUEBLO EN ARMAS! organizado desde su propia comunidad en cuerpos de combatientes, con parque de armas propios por parroquias, estados…cosa que al sol de hoy no lo han querido permitir, porque simplemente algunos de ustedes no entienden el peo de la VERDADERA UNIDAD CIVICO MILITAR REVOLUCIONARIA.

Usted haciendo coro a los medios apatridas de comunicación cayo facilito en la presión mediática, y se pronunció acerca de un video de la participación GLORIOSA Y CONTUNDENTE de los colectivos en perfecta unidad en los ejercicios civico militares, nivel de unidad y organización que se logró sin tutela de nadie, mas bien por una larga trayectoria REVOLUCIONARIA de más de 50 años que existe en el 23 de Enero, púes le informamos que los colectivos no estamos a ningún margen de ley, estamos debidamente registrados en el censo de movimientos sociales de la revolución, somos parte de las organizaciones del pode popular, estamos inmersos en las estructuras de los consejos comunales en el artículo 2 de ley de los consejos comunales se reconocen como parte de estos a las organizaciónes sociales, y los colectivos somos organizaciónes sociales com muchisima mas trayectoria revolucionaria que la que pueda tener usted, y esto lo decimos con mucha humildad, pero valga la acotación ya que al juzgar por lo que usted dice, desconoce eso; los colectivos estamos adheridos y formamos parte de las comunas, muchas han sido promovidas y nacido por los colectivos incluso somos parte de sus parlamentos comunales, estamos dentro de los clap como organización social, somos militantes LEALES Y DISCIPLINADOS del PSUV desde su fundación junto al comandante Chávez lo construimos juntos, somos lideres de base del partido, todos estamos en la Gloriosa Milicia Nacional Bolivariana de Venezuela CREACIÓN DE NUESTRO COMANDANTE CHAVEZ, somos parte incluso de la FANB muchos de nuestros compañeros prestan servicio militar con un profundo sentido patrio!, somos parte de las misiones socialistas, desarrollamos politicas sociales en nuestras comunidades por mas de 50 años cuando usted no hablaba de revolución, participamos en la rebelion popular del 27F, 27Nov, 11,12,13,14 de Abril en defensa de la revolución, Impedimos una mayor masacre en esos dias junto al pueblo, mantuvimos y mantenemos nuestras zonas LIBRE DE TERRORISMO Y GUARIMBAS, Protegemos PATRIA O MUERTE a Nuesto Martir El Comandante Chávez En El Cuartel de La Montaña, Somos Parte De La Dirección De La Revolución Por Ser Parte Del Pueblo El Verdadero Comandante En Jefe De Esta Revolución Junto A Nuestro Presidente Constitucional Nicolas Maduro Al Cual Le Informamos LE GARANTIZAREMOS SUS VOTOS Y REELECCIÓN COMO PRESIDENTE!, Y Sobre Todo Somos Rebeldes Con Causa, Somos Los Que Siempre Ponemos Los Muertos, Somos Los Que Cuando Nos Necesitan Alli Estamos Rodilla En Tierra Sin Pedir Nada A Cambio, Solo Lealtad A Esta Patria! Pero al parecer cuando no nos necesitan alli si somos malos….pero para personas como usted, no para nuestro pueblo, que sabe todo lo que hacemos diariamente por defenderlos del flagelos de la droga, el hampa, ayudándoles a resistir los embates de esta guerra económica bestial originada por gente que usted no rechaza…ni gasta 5 tweet en señalarlos personalmente, a esos que asesinaron 120 personas la mayoria patriotas revolucionarios, los quemaron vivos, en solo un mes de guarimbas, esos que si son terroristas ARMADOS que poseen células terroristas aun como la del mercenario Oscar Perez….Etc.

Pero algo mucho mas serio e importante que queremos decirle, es qué los TRAIDORES a esta revolución, a esta PATRIA NO SALEN DE LOS COLECTIVOS! NI DEL PUEBLO ORGANIZADO! Han salido en su mayoría de circulos de poder como en el que usted se desempeña en estos momentos, de ministros, de altos cargos, en nosotros NO HAN NACIDO NI HABRAN TRAIDORES AL LEGADO Y MEMORIA DE NUESTRO COMANDANTE, MAS BIEN AL CONTRARIO MUCHOS DE LOS MÁRTIRES SON NUESTROS , y bastante que hemos entendido la parte de defensa y despliegues de seguridad por parte de nuestra FANB a la cual siempre se le ha prestado el apoyo en la comunidades que llegan, pero eso usted no lo sabe, no se entera, porque lee solo los medios e informaciones de la contrarrevolución… Nosotros al contrario no hemos caido en el ataque bestial que la derecha tiene contra usted! Y eso sépalo! Estamos claritos que aquí

EL VERDADERO ENEMIGO ES EL IMPERIALISMO Y SUS LACAYOS LA BURGUESÍA APÁTRIDA Y TERRORISTA QUE PASEA EL PAIS COMO SI NADA!

Nosotros no le hacemos el juego a la derecha, ni caemos en provocaciones, como Tampoco “Nos Autodenominamos Colectivos”, le informamos que si existe una parroquia PIONERA en este tipo de organizaciónes es la parroquia COMBATIVA del 23 de Enero, y nuestro grado de Colectivo nos lo gananos en las luchas diarias junto al pueblo pobre, humilde, junto a los rupertos, los que hieden a mierda para algunos de ustedes los gerenales, eso es lo que nos ha llevado al honorable nivel de COLECTIVOS, y nos lo dio El PUEBLO.

Nosotros nos preguntamos, que hace usted hablando entonces de milicia popular, de antiimperialismo, de vietnam, de la guerra asimétrica, de la guerra de todo el pueblo, de union civico militar, de derrotar al imperialismo?… acaso usted cree que solo usted como militar vencerá a los gringos? solo porque se lanza una cancha o un polígono al que el pueblo no tiene acceso? Usted cree los barrios vamos a esperarlo a usted para salir a defender esta patria cuando así lo reclame? Usted piensa que vamos a permitir a este pueblo lo masacre la burguesía nuevamente como en las pasadas guarimbas, terrorismo, o como aquel 27F y 11 de Abril? Le informamos que no lo permitiremos, como Tampoco permitiremos ninguna conspiración ni golpe contra nuestro presidente Nicolás Maduro sea de afuera o desde adentro, aquel que se atreva se encontrara al pueblo convertido en un solo ejercito en las calles, y en eso es que debemos dirigir nuestros esfuerzos en fortalecer realmente la UNIDAD CIVICO MILITAR REVOLUCIONARIA!, la cual usted si mal interpreta, ya que union civico militar no es poner al pueblo a verlos y admirarlos a ustedes con armas en un polígono, ni ponerlo a pagar plantón en un ejercicio, al pueblo hay que darle verdadera formación, participación, confianza y protagonismo en la seguridad y defensa…pero eso para gente como usted al parecer genera mella…

Por algo el Imperio Yankee nos Señaló como Objetivos Militares en El Plan Freedom Libreto del Comando Sur, y Nosotros estamos conscientes de que al Imperialismo se le derrota es UNIDOS! Y QUE LA DEFENSA DE LA PATRIA ES TAREA DE TODOS! Como Lo Demanda Nuestra Carta Magna CRBV en Su Art. 326 Sobre La

Corresponsabilidad en el marco de la defensa de la soberania.

Si Algo Usted tiene que Saber y entender es que de este lado no esta el enemigo de esta patria, busquelo en sus vecinos donde vive! Que probablemente encontrara muchos, quizas hasta este rodeado….y no se han dado cuenta.

Sepa usted que en los ejercicios cívico militares los milicianos participamos en armas como cuerpos de combatientes, pero como la derecha le exigio rechazarnos montando una olla mediática usted no pudo aguantarse…sepa que en nuestros colectivos todos somos milicianos, todos somos psuv, todos somos fanb, todos somos Chávez y Nada nos apartará del Camino Revolucionario y De Nuestro

Derecho A Defender La Patria.

Y Sepa, como lo dijo Fidel que:

“Ni nos suicidaremos con concesiones cobardes y entreguistas, ni nos autodestruiremos, ni renunciaremos a nuestra independencia, ni renunciaremos a nuestra sólida unidad, ni renunciaremos a la esperanza, ni renunciaremos a las oportunidades que la vida nos ha dado de construir nuestro destino sin importarnos las difíciles condiciones de hoy. ¡Y para arrebatarnos lo que tenemos, tendrán que exterminamos, si es que pueden exterminarnos!”

CHAVEZ VIVE, LA LUCHA SIGUE!

!CHAVEZ ES UN GRAN COLECTIVO!

PATRIA O MUERTE VENCEREMOS!

Atte; Los Gloriosos Colectivos – Pueblo Organizado.

DC | Caraota Digital