La Alcaldía inicia Plan de Recuperación Vial y surten de agua el Hospital de Santa Rita

30 toneladas de asfalto serán vertidas en tres parroquias del municipio Santa Rita en la primera etapa de un plan de recuperación de la vialidad de las vías principales de la localidad, así lo anunció la primera autoridad del municipio, Alenis Guerrero.

Guerrero dijo que el proceso se puso en marcha la pasada semana con el diagnóstico de la vialidad y este martes se puso en marcha el proceso de bacheo en la Avenida Pedro Lucas Urribarri, en la parroquia José Senovio Urribarri, sector Punta Iguana.

“Aquí estamos hoy cumpliendo con nuestro pueblo de Santa Rita. Hoy venimos a Punta Iguana a iniciar este Plan de Bacheo y devolverle la cara bonita a Santa Rita. Estos trabajos comienzan en esta avenida principal tan importante y continuará por todo el municipio hasta lograr recuperar todas nuestras vías. La Alcaldía la recibimos sin nada, nos dejaron puras deudas y problemas pero no nos importa porque aquí está una gestión con mucha voluntad y disposición y yo como su alcalde no descansaré para llevar solución a cada comunidad de Santa Rita” acotó el alcalde del municipio Santa Rita.

Agua para el Hospital

El burgomaestre de esta localidad de la Costa Oriental del Lago aseguró que la prioridad en su gestión es dar solución al tema del agua

“Aquí tenemos sectores que tienen más de 110 días sin agua, como Punta Iguana, otros 80 días sin ver una gota, pero esta gestión que dirijo tiene sentimiento de pueblo y velará por denunciar este sabotaje que me quieren hacer. Hidrolago no le da la cara a nadie y mucho menos respuesta, pero eso no nos va a detener en nuestra lucha por solucionar esta grave problemática que hoy nos aqueja. Hoy, aunque no es nuestra competencia, entregamos la rehabilitación de un pozo artesanal en el Hospital y también entregamos una bomba de un caballo de fuerza para que este centro asistencial tan importante siga funcionando y atendiendo a cientos de familias. Hoy hacemos justicia social con Santa Rita” indicó Guerrero más temprano este lunes en un acto en el área contigua a la emergencia del principal cetro de salud de la ciudad.

El hospital Dr. Senen Castillo Reverol, adscrito a la Gobernación del Zulia, había paralizado algunas atenciones, como exámenes de laboratorio, desde hace más de un mes, por la falta de agua, que ya contabiliza en el municipio más de tres meses.

DC / NP