Khloé Kardashian desvela los secretos que han rodeado su embarazo y los que faltan

Sólo quedan unas semanas para que Khloé Kardashian se convierta en madre de su primer hijo. Hasta que ese momento llegue, la celebritie está dando a conocer a través del reality familiar Keeping up with the Kardashian algunos datos de lo que hará tras a dar a luz. Así, ha confesado que, al igual que hiciese su hermana Kim en 2015 tras el nacimiento de su hijo Saint West, conservará la placenta y el cordón umbilical para que especialistas en la materia los procesen y conviertan en pastillas para ingerir. “Voy a tomarla en píldoras, pero la verdad es que me cuesta mucho hacerme a la idea de todo eso del cordón y la placenta”, ha confesado ante las cámaras con cierta aprensión.

Aunque los estudios sobre los beneficios de comer este órgano son contradictorios, algunos señalan que comerla proporciona nutrientes y hormonas que aceleran la recuperación de la madre. Kim, tras ingerirla, confesó en su web con todo lujo de detalles sus impresiones. “Durante el embarazo de North oí toda clase de historias de madres que nunca se comieron la placenta de su primer hijo y sufrieron depresión postparto. Con el segundo tomaron las píldoras de placenta y no la sufrieron”, afirmaba.

A esta revelación se suma una aún más importante: los motivos por los cuales lacelebritie tardó tanto tiempo en hacer público su embarazo. Según confiesa en el reality la hija de Kris Jenner, tuvo un alto riesgo de aborto espontáneo porque no producía suficiente progesterona. La progesterona es crucial durante el embarazo porque ayuda a estabilizar el revestimiento interno del útero. Si los niveles son demasiado bajos, el útero puede no mantener el embrión, produciéndose un aborto espontáneo. De hecho, Khloé estuvo tratándose y, cada doce horas durante tres semanas, le insertaron por vía vaginal suplementos de progesterona. “Si no las hubiese tomado el bebé no estaría aquí. El cuerpo produce progesterona de manera natural, mi cuerpo no”, le reveló a su hermana Kourtney. Además, cuando la noticia se hizo pública, Khloé estaba de diez semanas, por lo que se encontraba a dos semanas de la llamada etapa “segura”, que ocurre en la semana 12.

Precisamente que la empresaria revelase este embarazo de riesgo, sumado a que se encuentra de ocho meses, ha provocado que la celebritie reciba multitud de críticas por haber volado a Japón a solo unas semanas de dar a luz. La socialité se encuentra en Tokyo con sus hermanas Kim y Kourtney para disfrutar de unos días de hermanas antes de que Khloé se traslade a Cleveland, donde su novio y padre de su futuro bebé, juega para los Cavaliers. “Se me permite viajar de acuerdo a lo que ha dicho mi doctor. Por supuesto, antes de nuestro vuelo, tomé todas las precauciones. No pondría a mi bebé en peligro de ninguna manera”, ha dejado claro.

Durante su ‘girl trip’ por el país asiático, Khloé ha celebrado que cumple su octavo mes de gestación con la publicación de una serie de fotografías, que ha compartido en Snapchat e Instagram. En las imágenes, una emocionada Khloé Kardashian muestra con orgullo su barriguita a pocas semanas de dar a luz, junto con el mensaje ‘8 months bumpin’ (barriguita de 8 meses).

Si todos estos secretos se desvelaron durante el último capítulo del reality, no podemos perdernos el que se emitirá este domingo. Durante el previo, Khloé parece confesar a su hermana Kourtney cuál es el sexo del hijo que espera junto a Tristan Thompson. “¿Quieres saber que voy a tener?”, pregunta Khloé en tono de burla a su hermana. Sin embargo, y pese a la cara de sorpresa de Kourtney tras escuchar las palabras de la futura mamá, el misterio queda sin resolver en este pequeño vídeo.

