Joel Aldana continuará gira internacional

VNKO es un cantautor venezolano que ofrece una amplia mezcla de ritmos latinos, urbanos y tropicales en los que se fusionan géneros como Merengue, Salsa, Reguetón y Bachata.

Yoel comenzó en Caracas en Marzo de 2007, con un dúo. Actualmente Yoel Aldana se lanza como solista.

Vnko posee un género y una autenticidad en su voz los cuales son algunos de los atributos que diferencian a VNKO de otros cantantes. Además le ha permitido crear un estilo musical propio.

El 2018 comienza cargado de muchos proyectos Internacionales en donde tendrá una promoción con una gran gira de medios de comunicación a nivel nacional e internacional, comenzando en Colombia, Paraguay, España y Estados Unidos(Miami) estando en distintos programas de tv y radio.

Para hacer mención de uno de ellos, a finales de Mayo tiene una entrevista nuevamente en el programa de radio pangeafm.com “Sin Tacones” en Miami Actualmente VNKO es la imagen en Latinoamérica de Avant Palace, una empresa Española dedicada a prendas de alta costura Urbana. Vnko ha compartido tarima junto a grandes exponentes del mundo musical y de distintos géneros, el cuál ha dejado su nombre en alto.

Ha compartido tarima junto a David Bisbal, Jerry Rivera, Tito Rojas, Galy Galiano, Porfi y sus Adolescentes, Jorge Celedòn, J-balvin, Reykon, Silvestre Dangón, Tony Dize, Jayko, entre otros. Su Misión? Cantar, crear canciones que marquen la diferencia y que lleguen al corazón de quién lo escuche. S

u Visón? Establecerse como artista reconocido, con un posicionamiento positivo ante su público objetivo, basándose en su sencillez y humildad, marcando una pauta diferente por la variedad de estilos musicales que presenta.

Sus Objetivos? Dar a conocer su talento musical tanto nacional como internacionalmente a través de sus canciones y presentaciones artísticas, a fin de obtener herramientas para impulsar su crecimiento profesional.

VNKO, tiene como objetivo principal hacer que la música llegue a cada rincón de Venezuela y del mundo, para cautivar a todo aquel que lo escuche y así dejar una huella imborrable en cada uno de sus corazones.

VNKO con sus melodías y estilo propio busca obtener una buena aceptación de su público, sintiéndose así identificados con cada uno de sus temas. Lograr el éxito y la aceptación a nivel nacional e internacional es su mayor sueño, para así obtener galardones de categoría, y ser visto como lo que es, un cantautor con un estilo único. Se lanza como solista con esta canción de su puño y letra, “Mi niña bonita” anexada con archivo aparte en este email entre otras.

En esta nueva etapa de Yoel Vnko: he hecho colaboraciónes con artistas nacionales he internacionales como: Daniel Trovatelli el número 1 del género urbano de argentina, con los Paraguayos humbertico y Tony 3f los más pegados de paraguay, Carlos allou y Fer Pérez, de Ecuador Jazmín la tumbadora, y por Venezuela con el ex cantante del grupo zona7 mane el mutante.

También estará conquistando centro América dentro de su gira internacional específicamente en México, Guatemala,y el salvador. Todo esto posible y apoyado gracias a un excelente equipo conformado de la mano de mi Manager Jenny fajardo ” MIAMI”, Zamantha Rodríguez “Guatemala” y Armando Medina desde “Paraguay”

