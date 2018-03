Intentaron robar su estatuilla del Oscar a Frances McDormand

El Oscar que recibió Frances McDormand como mejor actriz por Tres anuncios en las afueras durmió junto a la intérprete y su familia después de que uno de los asistentes al Baile de los Gobernadores intentó robar la estatuilla. La policía de Los Angeles confirmó la detención del supuesto culpable que quiso darse a la fuga con el preciado galardón. El incidente tuvo lugar mientras la actriz celebraba su victoria en la fiesta que organiza la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en el mismo edificio en el que se entregan los Oscar, en el teatro Dolby. Según la prensa, el detenido es Terry Bryant, uno de los invitados al baile de los Gobernadores y ahora acusado de robo.

Un comunicado de la Academia subrayó que McDormand y su Oscar “están felizmente juntos tras una breve separación” durante el Baile de los Gobernadores. La misma nota explica que el supuesto culpable fue rápidamente detenido gracias a la acción de un fotógrafo y del equipo de seguridad de la Academia. Al parecer todo sucedió con gran rapidez. Concluida la ceremonia y tras su paso por la sala de prensa, con el Oscar en la mano, McDormand se dirigió con su familia, el director Joel Coen y el hijo de ambos Pedro McDormand Coen, a celebrar la victoria a la primera fiesta de la noche, el Baile de los Gobernadores. En el ágape organizado por la propia Academia los ganadores personalizan la estatuilla con su nombre, algo que McDormand hizo con su sujetapuertas, termino cariñoso con el que le gusta describir este trofeo del que ya posee uno que recibió años atrás gracias a su trabajo en Fargo.

Una vez grabada la estatuilla con su nombre la intérprete dejó el Oscar en la mesa, momento en el que supuestamente Bryant agarró el premio y se dio a la fuga. El primero en darse cuenta fue el fotógrafo oficial del banquete, preparado por el chef de las estrellas Wolfgang Puck. Tras sacar una foto al sospechoso con la estatuilla en la mano el fotógrafo se percató de que Bryant se marchaba con el Oscar y le dio el alto. El servicio de seguridad de la ceremonia intervino pero según la periodista Cara Buckley, del The New York Times, una vez que la estatuilla volvió a la actriz, Frances dijo que dejaran marchar al sospechoso. Aún así la periodista tuiteó la fotografía del supuesto ladrón pidiendo la colaboración de los asistentes para localizarle dando una breve descripción del incidente. “El equipo de seguridad del Baile de los Gobernadores está buscando a esta persona”, indicó en las redes sociales añadiendo que Bryant había “desaparecido en la fiesta”. El sospechoso fue finalmente arrestado no sin antes haber colgado en la red un vídeo de su breve affaire con el Oscar de Frances McDormand. Bryant, 47 años, está detenido bajo fianza de 20.000 dólares, indicó la portavoz de la policía Rosario Herrera.

Security at the Governors Ball are looking for this guy, who grabbed Frances McDormand’s Oscar and ran out with it. Wolfgang Puck’s photographer stopped him, got the Oscar back, and the guy disappeared back into the ball. Apparently Frances has said to let him go. #Oscars #Drama pic.twitter.com/5tlsx4Ulwt

— Cara Buckley (@caraNYT) March 5, 2018