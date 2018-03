Henri Falcón asegura que tomará las calles si Maduro se “roba” la elección

A través de una publicación realizada en el diario The New York Time, el candidato a la presidencia de Venezuela, Henri Falcón, aseguró que “si el régimen decide robarse esta elección, que cuente con que me encontrará en las calles, al lado del valiente pueblo venezolano, luchando para que se respeten los resultados”.

Para el exgobernador de Lara, “optar por competir con reglas injustas no legitima esas reglas: lo que hace es afirmar nuestra firmeza en la defensa de nuestros derechos”.

Además, rechazó que se promueva la abstención pues considera esto no ayudará a solventar la crisis que atraviesa Venezuela.

DC | NTN24