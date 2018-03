Henri, “El Rebelde” Por Alfonso Hernández O. (@AlfonsoZulia)

Quisiera precisar algunos hechos contemporáneos a fin de refrescar nuestra poca memoria que en muchas oportunidades se convierte en amnesia a fin de conocer sobre el Sr. Henri Falcón, militar, político y abogado venezolano, ex gobernador del estado de Lara y ex-alcalde del Municipio Iribarren en Barquisimeto, por dos períodos consecutivos, durante 2000-2004 y 2004-2008. Vencido, en la contienda electoral del 2017 en su aspiración de ser reelecto como gobernador de estado Lara. Hoy se presenta como candidato presidencial.

Algunos hechos históricos permiten conocer quien es Henri Falcón, desde la intentona golpista del 92 con el famoso “Por ahora” de Chávez, que no fue más que una copia de las palabras emitidas por Fidel Castro en su defensa luego del asalto al cuartel Moncada “La historia me absolverá”; Así como la candidatura de Francisco Arias Cárdenas (Viceministro para América Latina y el Caribe) a la presidencia de la República en el año 2.000, la cual llevo a la oposición a su mínima expresión y en donde muchos cayeron por incautos con su propuesta con (gallina y todo).

El autogolpe de Abril del 2002 con aquella famosa declaración de ex ministro de la defensa Lucas Rincón (Embajador de Venezuela en Portugal) “Se le pidió la renuncia la cual acepto”, entre otras participaciones no tan renombradas en la palestra pública, las cuales permiten deducir que aquella frase algorítmica “Divide y Vencerás, o Divide y Reinaras” propia de Maquiavelo ha sido aplicada con guantes de seda por el gobierno “revolucionario”, logrando grandes triunfos y espacios en un accionar político lleno de contradicciones y de responsabilidades de los mismos actores de clase política opositora.

De tal manera, Henri Falcón Fuentes, suboficial del Ejército, retirado con el grado de Maestro técnico de primera, hizo parte, en 1994, de la fundación del MBR-200 Lara (Movimiento Bolivariano Revolucionario 200), fundador del MVR, en 1999, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, se perfila como una tabla de salvación para algunos estrategas asalariados y por algunos miembros de la nueva boliburguesía y de inescrupulosos politiqueros que solo miran cuánto dinero entrará en sus cuentas bancarias, sin importar volver a llevarnos al despeñadero (Carmona Estanga), impulsan ahora la candidatura del Henri el Rebelde.

El mismo Henri el rebelde quien enfrento a su propio mentor Luis Reyes Reyes ex gobernador de Lara, ,el mismo rebelde que se postuló como candidato a gobernador, sin el consentimiento de la Dirección Nacional de su partido el PSUV en el 2008, que había prohibido adelantar el anuncio de candidaturas, el mismo rebelde que formó su propio partido de carácter regional, Revolución Eficiente (REF), lo cual generó ciertos roces con el PSUV, el mismo rebelde que tuviese sus diferencias con el vicepresidente del PSUV, Alberto Müller Rojas, ha sido también el mismo rebelde que afirmó ser un digno seguidor del proceso revolucionario liderado por Chávez, apoyando la propuesta de enmienda constitucional, para permitir la reelección de todos los cargos de elección popular de forma continua.

Ahora, el rebelde Henri Falcón se deslinda de la MUD y perfila su candidatura a la Presidencia de la República, esgrimiendo su trayectoria política como el hombre rebelde que enfrento a Chávez (el militar rebelde que intento un golpe de Estado) y el gobernador más votado en el país, quien además logró atraer parte del voto opositor para las elecciones regionales de 2008 dentro del grupo de partidos de la “Alianza Eficiente”, logrando ser el gobernador que obtuvo el mayor porcentaje de apoyo en Venezuela, fundador de Avanzada Progresista, creado por disidentes de Podemos, Patria Para Todos, Gente Emergente y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Henry el rebelde, también fue dirigente del PPT, coparticipes y cómplices de estos casi 20 años de desgobierno oficialista.

Finalmente cabe decir que con una carta de un rebelde no se gana la confianza de un pueblo hastiado de engaños, traiciones y mentiras propias de los militares rebeldes, “por sus obras os conoceréis” dice la biblia, y Henri Falcón genera demasiadas dudas por lo tanto me adhiero a Descartes “Es prudente no fiarse por entero de quienes nos han engañado una vez”.

DC / Alfonso Hernández Ortiz / Politólogo – Abogado / dialogopublico@gmail.com / @AlfonsoZulia