Guaidó dice que retaliación contra López es por no avalar fraude electoral #1Mar

El jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad Democrática y dirigente nacional de Voluntad Popular, diputado Juan Guaidó, criticó este jueves que funcionarios del Sebín “hostiguen” al preso político Leopoldo López.

“Ayer en la madrugada vimos cómo funciona la dictadura y cómo ejerce funciones a cabalidad un régimen totalitario. Vimos como fuerzas de seguridad del Estado decidieron meterse en la casa de Leopoldo López con su esposa recién dada a luz y sus hijos”, expresó desde la residencia del dirigente de la tolda naranja.

En este sentido, aseveró que esta orden podría venir “por las convicciones firmes, por no avalar un mal acuerdo en Dominicana, o una elección que no reúne las condiciones; por mantenernos defendiendo los derechos del pueblo de Venezuela denunciando la necesidad de un corredor humanitario, por denunciarla corrupción. Leopoldo López se mantiene firme en sus convicciones democráticas por Venezuela y el régimen no va a doblegar su lucha”.

“No sabemos si fue Nicolás Maduro o Diosdado Cabello quien dio esta orden, pero viene de arriba, de un ente superior. Venezuela, nos mantenemos firmes. Leopoldo López no doblega sus convicciones ni lo hará”, sentenció.

DC | Nota de Prensa