Fedecámaras descarta que aumento salarial solucione crisis económica

El presidente de Fedecámaras, Carlos Larrazábal, insistió en que el poder adquisitivo del país se ha desmoronado por el mal manejo de la política económica, por lo cual cualquier aumento salarial no resolverá los problemas económicos y la crisis que aqueja a los venezolanos.

“El problema no se soluciona aumentando los sueldos, sino acabando con la inflación, y el gobierno no está tomando las medidas económicas correspondientes”, dijo.

En el programa Vladimir Villegas que transmite Unión Radio señaló que la economía no se corrige con la “persecución al empresario” y con controles de precios, sino con políticas económicas coherentes. “Mientras no haya un aumento salarial con políticas públicas que aumenten la producción, que permitan más inversión, que proporcionen más trabajo y se detenga la inflación seguiremos viendo este tipo de fenómenos de forma recurrente”, acotó.Comentó que existen demasiados inventarios bajos, además de que los costos para operar cualquier negocio se incrementan de forma significativa, aunado a que no hay manera de aumentar las producciones para poder compensar los incrementos.

DC | Unión Radio