Farmacias en jaque por pago adelanto que exigen laboratorios y droguerías

Como crítica calificó Dulce María Blanco de Figallo, presidenta del Colegio de Farmaceutas del estado Aragua, la actual situación en la que se encuentra la mayoría de la farmacias ubicadas en la entidad, debido a la medida tomada por los diferentes laboratorios y droguerías de despacharle medicamentos, solo si hacen un prepago de los mismos.

Explicó que anteriormente estos establecimientos enviaban las medicinas a las farmacias a través de un sistema pronto pago e incluso ofrecían hasta descuesto de un 30 % de las mismas, pero ahora exigen un pago por adelatado, medidas que para muchos farmaceutas es imposible cumplir.

Esto, aunado a los recientes aumentos salariales decretados por el Ejecutivo nacional ha hecho imposible que las farmacias se mantengan a flote y en consecuencia han tenido que bajar sus santamarías. “No tengo una cifra exacta de cuántas farmacias han cerrado en Aragua, pero son muchas. Yo misma, hace tres semanas, tuve que cerrar la mía, que estaba ubicada en Campo Alegre”, acotó.

A su juicio de continuar así la situación, cada día más farmacias cerrarán sus puertas, pues aunque muchas han optado por vender helados, chucherías, víveres y refrescos para subsistir, no es lo ideal, pues son establecimientos para expender medicamentos, “pero sucede que en el país no se está produciendo medicinas y el 98% de las mismas son importadas con dólar no preferencial”.

DC / El Aragueño