Familia Obama podrían tener su serie en Netflix

Barack y Michelle Obama negocian con Netflix el lanzamiento de una serie, según avanza el periódico The New York Times. Aunque la noticia aún no ha sido confirmada oficialmente, el diario estadounidense señala que las conversaciones están en una etapa “avanzada” y que la plataforma pagará a la ex familia presidencial por contenido exclusivo.

Barack Obama no usará la serie para responder directamente al actual presidente, Donald Trump, o a sus críticos, según han indicado fuentes cercanas a las negociaciones al periódico estadounidense. En cambio, buscará destacar historias inspiradoras. El número de episodios y el formato de los programas no han sido decididos aún.

The New York Times apunta a que una posible idea es que Barack Obama modere mesas redondas sobre diferentes temas que marcaron su presidencia, como “los servicios de salud, el derecho al voto de la inmigración, la política externa, el cambio climático”. Otra alternativa tendría a Michelle Obama como protagonista, tratando temas como “la nutrición, que ella defendió en la Casa Blanca”.

Aún se desconoce cuánto pagará Netflix a los Obama. El diario estadounidense pone como referencia un contrato reciente entre la plataforma de contenidos y el productor Ryan Murphy (Glee y American Horror Story). En ese caso, el intérprete firmó un contrato por 300 millones de dólares (casi 244 millones de euros) pero The New York Times aclara que Murphy está entre “los más buscados de la industria televisiva”. Varias personas cercanas a las negociaciones han declarado que ejecutivos de Apple y Amazon, que tienen sus propias plataformas, también han mostrado interés en hablar con los Obama.