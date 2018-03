Falleció Mercedes “Merci” Mayorca, esposa del cantante Ilan Chester

Mercedes Mayorca, mejor conocida como “Merci”, quien fuera cantante y conductora del programa Chamokrópolis, falleció en horas de la noche del viernes 2 de marzo.

La información fue dada a conocer por su esposo, el cantante Ilan Chester a través de su cuenta oficial en la red social Instagram. “Queridos amigos, cumplo con el penoso deber de informarles que luego de una dura batalla por recuperar su salud, mi querida Merci Mayorca falleció esta noche a las 11pm”, escribió Chester.

Mayorca trabajó en la televisión venezolana como animadora, productora, músico y cantante. Desde el 2013 luchó contra una penosa enfermedad desde el 2013 que la llevó a ser intervenida quirúrgicamente en dos ocasiones.

Como duele la noticia de tu partida querida @Mercimayorca Hace apenas unos días te escribí por tu cumple, no me respondiste, siempre respondías. Eso me asustó, debo confesarlo. Hoy leo la comunicación de Ilan y no puedo evitar las lágrimas. Te abrazo, te despido. pic.twitter.com/Y8IAD95Gt5

— Rodolfo Cova (@rodolfocova) March 3, 2018