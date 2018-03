Evo Morales encabezará delegación en La Haya

La Cancillería boliviana confirmó que Evo Morales presidirá la delegación que acompañará la fase de alegatos orales en La Haya. Además, se extendieron invitaciones a cuatro ex presidentes.

El canciller boliviano Fernando Huanacuni aseguró a La Razón que “Las características (de la delegación) es que esté presente toda Bolivia, no solo de un solo lineamiento político, sino, también que represente toda la diversidad, no solamente cultural sino de Bolivia entera”.

Características por las cuales el organismo justifica la invitación a los ex presidentes Carlos Mesa (también vocero de la demanda marítima), Jorge Tuto Quiroga, Jaime Paz Zamora y Guido Vildoso.

Además, la delegación será conformada también por ex cancilleres, rectores de universidades dirigentes empresarios y presidentes de las cámaras del Poder Legislativo.

El viaje de Morales a La Haya era un antecedente que estaba previsto desde hace semanas. De hecho, en el marco de las reuniones que sostuvo el actual ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, y su sucesor Roberto Ampuero, se le consultó sobre la posibilidad de que Evo Morales presidiera la delegación.

“Si él (Evo Morales) decide invitar a ex presidentes, ex cancilleres o a quién sea, no es mayor drama para nosotros”, anticipaba el canciller.

En cuanto a la conformación de la delegación nacional, Muñoz comentó el jueves que “yo estoy seguro que el nuevo gobierno, cuando sea canciller, Roberto Ampuero decidirá junto al Presidente (Piñera) quiénes van a conformar la delegación chilena”.

“Nosotros vamos a actuar con sobriedad, como ha sido la postura de Chile y eso no va a cambiar”, concluyó el titular de la cartera de Relaciones Exteriores.

