Estranguló a su esposa y luego se suicidó de un escopetazo en Anzoátegui

En una escena de violencia familiar, un hombre estranguló a su cónyuge y luego se quitó la vida de un disparo de escopeta en la cabeza. El hecho se registró la noche de este lunes en la humilde vivienda que compartía la pareja en la calle 8 del parcelamiento Virgen del Coromoto, en la ciudad de El Tigre, en el estado Anzoátegui.

De acuerdo con la versión policial, los vecinos se enteraron de la tragedia tras escuchar una detonación dentro de la pieza de bloques sin frisar.

Al ingresar al inmueble, los residentes observaron los cuerpos en el suelo de Yajaira Yudith Montes de 24 años y de Luis Arquímedes Marcano Acevedo (36). Angustiados por el suceso,llamaron a una ambulancia para el traslado hasta el hospital de El Tigre pero ambos ingresaron sin al centro de salud signos vitales.

En las experticias practicadas a los cadáveres, los pesquisas del Cicpc observaron signos de estrangulamiento en el cuerpo de Yajaira Montes, por lo que certificaron muerte por asfixia mecánica; mientras que a Luis Marcano le apreciaron una herida causada por proyectil de arma de fuego (escopeta) en la región frontal-temporal derecha con exposición de masa encefálica.

La comisión policial colectó en la escena del crimen, una escopeta calibre 38 sin seriales visibles, dos conchas y un proyectil de la misma medida.

En la polvorienta calle 8 del sector Virgen del Coromoto, los vecinos no salen del asombro. María Rondón, aún compungida por la desgracia, comentó que no entiende cómo pasaron los hechos y no supo de conflictos en la pareja que había procreado un hijo de 10 años.

Recordó a su vecino Luis como un hombre respetuoso y de carácter apacible, y a Yajaira como una peluquera abnegada. “Nunca fueron personas de armar escándalos, me enteré anoche de lo malo cuando mi sobrino me llamó para decirme que algo había ocurrido en la casa del frente”.

A Luis lo vio por última vez el lunes en la mañana y de su esposa no supo más desde diciembre cuando supuestamente había ido a Caracas a atender a su madre que presentaba problemas de discapacidad física. El hijo de la pareja aparentemente no estaba en la casa en el momento del hecho.

El Cicpc abrió las averiguaciones para determinar en qué circunstancias ocurrió el homicidio-suicidio.

Este es el segundo caso similar que se registra en El Tigre en menos de un mes. El 13 de febrero, Gumersindo Franco, de 71 años, asesinó a Génesis Salas, de 21 años, con un objeto contundente en la cabeza y una herida cortante en el cuello. Luego murió de un infarto al intentar ahorcarse.

