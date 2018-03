Enrique Iglesias mostró su tierna faceta de padre (Video)

El cantante español Enrique Iglesias parece estar encantando con su nueva faceta de padre. En un video publicado este domingo en su cuenta de Instagram, el intérprete de Súbeme la radio se come a besos a uno de los gemelos que tuvo a mediados de diciembre pasado en Miami con la extenista rusa Anna Kournikova, su pareja por casi dos décadas.

El video, de solo unos segundos, muestra como el cantante besa sin parar al bebé, posiblemente Lucy, que parece no estar muy contenta con tanto cariño. Es tal la cara de la pequeña que el mismo artista dice bromeando, como si fuera su hija: “No papi, no me beses tanto”. La publicación estaba acompañada con el mensaje en inglés: “No me canso de mi rayito de sol”.

Iglesias y Kournikova, quienes comenzaron su romance tras la grabación del videoclip Escape, sorprendieron al mundo a mediados de diciembre al anunciar la noticia del nacimiento de sus hijos, Lucy y Nicholas. Como casi todos los aspectos de su relación, el embarazo pasó completamente desapercibido para los medios y los seguidores de ambos, por lo que se rumoreó sobre la posibilidad de que hubiesen optado por gestación subrogada.

can't get enough of my sunshine A post shared by Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) on Mar 4, 2018 at 8:04am PST

DC | El Cooperante