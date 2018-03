¡Encuesta! Profesionales encabezan la lista de migraciones venezolanas

Un 73% de la población venezolana profesional abandonó el país para buscar una mejor calidad, así lo asegura la última encuesta de la Datincorp.

Los datos presentados en el sondeo de opinión dibujaron el panorama actual de la crisis venezolana, donde los jóvenes profesionales, (98% mayores de 18 años) encabezan la lista de las migraciones. Un 70% de la población que abandonó el país lo hizo con el propósito de trasladarse hacia países de América del Sur y la mitad de éstos se asentó en Colombia.

“45% de quienes se han ido, lo hicieron por razones económicas. Un 25% lo hizo por haber perdido la esperanza de un cambio en el país”, sostiene la encuesta.

Según los datos de Datincorp más de la mitad de la población venezolana (66%) opina que es necesario un cambio de gobierno para salir de las dificultades que se viven en la sociedad y el 62% busca una salida negociada bajo el término ganar-ganar.

Lorenzo Mendoza, el favorito

La encuesta Datincorp también realizó un análisis sobre los personajes principales de la política venezolana y el estudio de opinión reflejó que 54% de los venezolanos confía en el presidente Ejecutivo de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza. El representante de la compañía de alimentos no se lanzó como candidato presidencial en las elecciones del próximo 20 de mayo.

La desconfianza hacia el presidente Maduro crece cada día y por ello es que 64% de la población no confía en su gestión. De igual forma hay pérdida de credibilidad en un sector de la oposición: “75% del país no confía en Henry Ramos Allup , 62% no confía Henri Falcón, 60% no confía en Ramón Guillermo Aveledo, 67% no confía en Andrés Velásquez , 64% no confía en Claudio Fermín y 65% no confía en María Corina Machado”.

Elecciones

De cara a las megaelecciones del próximo 20 de mayo, un 56% de las personas encuestadas opinó que está decidido a votar con las actuales reglas electorales.

“Se le preguntó a los entrevistados por quién votarían si el próximo domingo fuesen las elecciones, y el 42% dijo estar dispuesto a votar por el candidato de la oposición unida, llámese como se llame. Nicolás Maduro obtendría el 26% de los votos”, sostiene el documento de Datincorp.

La encuesta revela que en seis escenarios con candidatos polarizados y sólo tomando en consideración a quienes están “totalmente decididos a votar”, Maduro ganaría en esos comicios.

“De haber cambios en estas reglas, Lorenzo Mendoza y Henri Falcón son los que aparecen como los que tienen mayores probabilidades en este momento de ganarle a Nicolás Maduro”,

Ficha técnica

La muestra de la encuesta se basó en 1.199 entrevistas con un error muestral de 2,8% y un nivel confianza del 95%. Las preguntas se hicieron estrictamente de forma personal en los hogares. La fecha de referencia es del 19 de febrero del año en curso.

DC / Caraota Digital