En la serie “The Assassination of Gianni Versace” Édgar Ramírez homenajeó a Venezuela

Edgar Ramírez a donde quiera que va deja en alto el nombre de su natal Venezuela.

Protagonizando actualmente la ya exitosa serie The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, el actor de 40 años no quiso desaprovechar la oportunidad y mandó un guiño a su país.

A través de su cuenta de Instagram, Ramírez publicó una captura del capítulo del show que se estrenó esta semana. Ahí se puede ver a su personaje, Gianni Versace, sentado mientras conversa con su hermana Donatella, a cargo de la española Penelope Cruz. “En la foto al fondo…un pequeño guiño de ojo para mi [bandera de Venezuela]”… escribió.

En la escena se puede ver una réplica del traje de Simón Bolívar, el prócer venezolano que además de su país natal libertó a Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.

Como si fuera poco, Edgar Ramirez interpretó a Bolívar en la cinta Libertador, de 2013, en la que compartió crédito con Danny Huston, Gary Lewis, Iwan Rheon, Juana Acosta y María Valverde.

DC / El Farandi