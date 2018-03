En la autopista Caracas – La Guaira se volcó otra gandola con pasta

Cuando se disponía a tomar la autopista Caracas-La Guaira, sentido la capital, una gandola, placa LA73BM9D, cargada con pasta, volcó a la altura de El Trébol luego que un vehículo pequeño se le atravesara y frenara bruscamente, lo que causó que el contenedor se deslizara.

De inmediato se apersonó una comisión antimotines de la Guardia Nacional Bolivariana, Policía municipal y Polivargas para resguardar el alimento.

El camión tenía escasos minutos de haber cargado en la planta de distribución de Cargill, ubicada en la subida de Zamora, con destino a despachar en un Mercal en Maracay, estado Aragua.

El suceso se registró a las 9:05 am de la mañana de ayer y, afortunadamente, Manuel Rivero, chofer de la gandola, resultó ileso. “Menos mal que no venía rápido, porque sino me hubiese matado. Esta subida es bastante intrincada y se complica con el peso. Gracias a Dios no pasó a mayores”, expresó un poco asustado por el impacto.

Cerca de las 12:00 pm llegó otro camión para trasladar la mercancía a su lugar de destino, por lo que fue restringido el paso vehicular por unas horas.

Cabe destacar que este es el segundo volcamiento de gandola cargada con alimentos en el mismo sito. El primero se registró el pasado lunes 5, en horas de las tarde, y el vehículo contenía 1.400 cajas de CLAP./LB/va

DC / La Verdad de Vargas