El mensaje que envió Neymar tras la eliminación del PSG ante el Real Madrid

Estou triste pela derrota, muito mais triste por não estar em campo ajudando meus companheiros!! O que me deixa orgulhoso é ver o esforço de todos. Parabéns mon gars, ALLEZ PARIS 🤙🏽

A post shared by Nj 🇧🇷 👻 neymarjr (@neymarjr) on Mar 6, 2018 at 3:29pm PST