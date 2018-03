Denuncian atentado contra la caravana del candidato presidencial de Colombia, Gustavo Petro en Cúcuta

Un agrave hecho se presentó hacia las 5:30 de la tarde en medio de la movilización de Gustavo Petro al lugar de concentración en donde se reuniría con los cucuteños, en medio de la campaña que libra para las elecciones del próximo 11 de marzo.

El precandidato ya habría llegado a la ciudad en frontera con Venezuela y los disturbios se habrían presentado con la Policía que habría decidido disolver la concentración de seguidores del exalcalde de Bogotá.

Según su equipo de prensa, la camioneta recibió cuatro impactos de bala. En fotos de Vanguardia Liberal, se puede ver cómo Petro señala la ventana del vehículo en el que se moviliza y un impacto, que aún no se ha establecido su origen.

Sin embargo, desde el equipo de prensa, aseguran que lo que es cierto es que la Policía disparó en dos ocasiones contra las camionetas.

Esto tiene antecedentes. La Alcaldía de Cúcuta ordenó desmontar hoy, por motivos de “seguridad”, una carpa dispuesta para que el candidato presidencial Gustavo Petro realizara un acto de campaña, informaron fuentes oficiales.

Según explicó a BluRadio el alcalde, César Rojas, la Alcaldía emitió el pasado 19 de febrero un decreto que impide realizar actos masivos a menos de 200 metros del palacio municipal hasta el 12 de marzo, a raíz de la inseguridad que se vive en la zona.

El evento de la campaña de Petro incumplía ese decreto al organizarse en el Parque Santander, ubicado en inmediaciones de la Alcaldía.

El candidato tachó en su cuenta de Twitter la decisión de “violación” de la Constitución y apeló al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, para defender “el derecho fundamental a la reunión política”.

Además, denunció que también se había “desmantelado” su dispositivo de seguridad, cosa que Rojas desmintió.

Que lo sepa el mundo: A Cúcuta la gobierna un asesino desde la Picota: Ramiro Suárez Corzo. Aquí no manda @JuanManSantos aquí no existe estado de derecho. Esta es una República paramilitar independiente y no me retracto.

Favor circular el tuit del en Vivo. Ahí están las pruebas

