Con este decreto la ANC respaldó la postergación de las elecciones presidenciales

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó este jueves un decreto en respaldo al acuerdo a la postergación de las elecciones presidenciales, las cuales se van a realizar el próximo 20 de mayo, luego que fueron anunciadas inicialmente para el 22 de abril.

La presidenta de la instancia Delcy Rodríguez hizo entrega del documento a la rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tibisay Lucena, en el que también se respaldan la celebración de los comicios a los Consejos Legislativos y Consejos Municipales, luego de un acuerdo firmado por el Gobierno y los partidos Avanzada Progresista (AP), Movimiento Al Socialismo (MAS), y Copei.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no respaldó dicho acuerdo, luego que se ha denunciado que estos comicios “son fraudulentos”, en vista que no hubo un cambio en las condiciones electorales durante el proceso de negociación en República Dominicana, por ende la comunidad internacional no reconocerá los comicios.

Esta decisión de la @ANC_ve recoge y celebra el trascendental acuerdo suscrito el día de hoy entre el gobierno y factores de la oposición venezolana en el marco de la mesa de diálogo promovido por el Pdte @NicolasMaduro pic.twitter.com/jxJPv6hUFG — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) March 1, 2018

En nombre de la @ANC_ve y del Pueblo de Venezuela hemos entregado a la Presidenta del CNE @tibisay_lucena, el Decreto Constituyente sobre convocatoria a elecciones en la República Bolivariana de Venezuela pic.twitter.com/0mAITEeY2w — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) March 1, 2018

#CNE Recibió por parte de la presidenta de la ANC, Delcy Rodriguez, decreto Constituyente en respaldo a que elecciones presidenciales, de Consejos Legislativos Estadales y Concejos Municipales, se efectúen en la segunda quincena de mayo, en próximos días daremos repuesta. pic.twitter.com/p05k7UJ9fZ — Tibisay Lucena (@tibisay_lucena) March 1, 2018

DC | Caraota Digital