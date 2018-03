Combate la aspereza y resequedad de tus manos con esta crema casera

Cuando nos presentamos a alguien lo primero que hacemos es dar la mano, también cuando nos explicamos sobre determinado tema lo primero que expones son tus manos. Por esas y muchas razones la importancia de cuidarlas es tan esencial, no solo basta con tener las uñas pintadas, debes cuidar su aspecto.

Si no puedes ir a una peluquería en casa puedes lograr el mismo resultado; solo debes seguir los pasos indicados para obtener unas manos libres de aspereza y resequedad.

No es un secreto que los aceites son buenos para combatir todo tipo de inconvenientes en nuestra piel, por tal razón queremos enseñarte a realizar una crema exfoliante para combatir la aspereza y la resequedad de tus manos.

Es fácil la preparación, no se necesitan muchos ingredientes, solo los mencionados a continuación:

-Aceite extra virgen, 2 cucharadas

-Azúcar morena, 1 cucharada

-Canela en polvo, 1 cucharada

Preparación

1.-Mezcle fuertemente todos los ingredientes en un envase hasta que se forme una crema homogénea.

2.-Una vez que todo esté bien mezclado, la crema estará lista para ser aplicada. Úntese en las manos y frote bien, de esta forma obtendrá las ventajas derivadas de un proceso de exfoliación.

3.-Mientras, lávese bien las manos para retirar el exceso de crema y, a continuación, séquelas. Aplique la crema una vez por día hasta obtener los resultados que busca.

¡Ves lo sencilla! Anímate a cuidarte, trata de no dejar que el tiempo de consuma hasta los momentos que debes tener para ti, la rutina es mala y si no juegas con ella puedes convertirte en su esclava. No solo pienses en tener unas manos saludables, llévalo a la acción.

DC | Eme