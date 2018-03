Camimpeg, SPS y Glencore habrían violado sanciones impuestas por EEUU contra Venezuela

El gobierno de los Estados Unidos estaría considerando sancionar a la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas CA (CAMIMPEG), creada en 2016, en conjunto con otras empresas asociadas, una con sede en Inglaterra, cuya denominación legal es Southern Procurement Services (S.P.S) LTD, otra llamada Palmat International y la gigante Glencore motivado a que dichas corporaciones habrían violado las sanciones impuestas por los Estados Unidos a funcionarios venezolanos, y estarían envueltas en un esquema de corrupción y lavado de dinero.

¿Cómo funcionan Camimpeg y S.P.S LTD?

La Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas CA (Camimpeg) y una empresa asociada, Southern Procurement Services (S.P.S) LTD, fueron utilizadas por un grupo de altos militares para cobrar servicios de intermediación en contratos de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Los militares a cargo, junto con un grupo de civiles asociados, se lucraron con dineros del erario público venezolano.

CAMIMPEG fue creada el 10 de febrero de 2016 por decreto presidencial N° 2,231 publicado en la Gaceta Oficial de Venezuela N° 40.845. Es una empresa con capital 100 por ciento venezolano.

De acuerdo a los récords oficiales, Camimpeg se dedica a la planificación, coordinación, vigilancia y ejecución de servicios de petróleo, gas, minería y otros relacionados a estas actividades, que permitan incrementar el desarrollo de tecnología para la industria militar, de acuerdo a las necesidades integrales de la defensa de la nación, con el objetivo de cooperación con el Estado venezolano en el uso y administración de los recursos naturales estratégicos.

La investigación señala que Camimpeg fue creada bajo el mismo modelo de la empresa cubana GAESA a los fines de proveer a los militares venezolanos acceso a la venta y comercio del petróleo. Las oficinas principales de la compañía están ubicadas en Parque Central, Torre Oeste, Piso 36 en Caracas, Venezuela.

Los militares

En la junta directiva de Camimpeg aparece como presidente el mayor general, Alexander Cornelio Hernández Quintana, director principal, Mayor general, Antonio José Benavides Torres, directores: Mayor general, Pedro Miguel Castro Rodríguez, general de división, Darío José Barboza Gómez, Vicealmirante, Maribel del Carmen Parra de Mestre.

Entre los directores sustitutos se encuentran los siguientes oficiales:

General de División, Rolando Alberto Esser de Lima, general de división Santiago León Sandoval Bastardo, general de División, Rafael José Herrera García.

En los cargos administrativos se encuentran las siguientes personas: secretario, Coronel Jaime Henry Rodríguez Araujo; Jefe administrativo de oficina, Coronel William José Santaella Santamaría; tesorero, teniente de navío, Leonardo José Moreno Palmera; representante judicial, Capitán de Navío, Carmen Corina Avariano; Representante judicial suplente, teniente Franklin Contreras Villamizar.

Camimpeg también tiene en su estructura una serie de consejeros, el principal es Luis Alberto Rodríguez López Callejas, un general de División de la Armada Cubana, nacido en Cuba y quien es el presidente de GAESA.

De acuerdo al reporte, Rodríguez López Callejas, quien es el exyerno de Raúl Castro y mentor del Ministro de la Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, fue quien tuvo la idea de crear empresas militares como Camimpeg.

En el documento se presenta la estructura del poder militar del régimen de Nicolás Maduro la cual aparece expresada de la siguiente manera:

¿Cómo funciona la trama de corrupción de Camimpeg-Pdvsa?

La base principal del esquema de corrupción es la petrolera estatal PDVSA que de acuerdo al organigrama diseñado por el gobierno está directamente conectada a Camimpeg, la cual a su vez tiene una empresa socia en el extranjero llamada Southern Procurement Services LTD, Camimpeg SPS y Glencore.

Las operaciones de Camimpeg C.A. han sido vagas y oscuras. Esta empresa de reciente creación ha sido premiada con contratos de PDVSA[9] para reactivar campos petroleros valuados en un billón de dólares americanos.

La empresa Camimpeg C.A. funciona como otra de las tantas subcontratistas de PDVSA.

La creación de esta empresa militar en la industria petrolera asegura la lealtad del ejército al régimen de Maduro al satisfacer sus demandas de una mayor participación en las riquezas del país.

GAESA, el modelo que inspiró al régimen de Maduro

GAESA es el conglomerado empresarial propiedad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y controla más de 50 empresas, aunque los detalles exactos son difíciles de establecer.

GAESA opera en prácticamente todas las áreas rentables de la economía cubana, controlando cadenas hoteleras, agencias de alquiler de automóviles y compañías de ventas, bancos, tarjetas de crédito y servicios de remesas, supermercados, tiendas de ropa, compañías de desarrollo inmobiliario, estaciones de servicio, compañías de importación y exportación, envío y empresas de construcción, almacenes e incluso una aerolínea.

Al frente del conglomerado se encuentra el general del ejército Luis Alberto Rodríguez López Calleja, quien, según diversos informes, está casado o estuvo casado con una hija del gobernante cubano Raúl Castro.

Una de las compañías más conocidas de GAESA es la cadena hotelera Gaviota, que posee cerca de 29.000 habitaciones en todo el país y sirve aproximadamente el 40 por ciento de todo el turismo extranjero de la isla.

Gaviota ha firmado contratos de gestión para el 83 por ciento de sus habitaciones con cadenas hoteleras internacionales como la española Meliá y la suiza Kempinski. También tiene un acuerdo con la cadena Starwood de Sheraton para administrar el Hotel Four Points en La Habana, un contrato que fue permitido por cambios de política bajo la administración de Obama.

Gaviota también es propietaria del Gran Hotel Manzana en La Habana, el primer hotel de lujo de Cuba, administrado por el grupo Kempinski. Las exclusivas tiendas de hoteles que venden productos Montblanc, Versace y Armani son propiedad de CIMEX, un conglomerado empresarial cubano adquirido por GAESA en 2010. CIMEX, fundado por el Ministerio del Interior, incluye servicios financieros, una cadena de tiendas y agencias de importación y exportación.

Las restricciones de la administración Trump para hacer negocios con las empresas militares de Cuba, de ser impuestas, tendrían un impacto mayor que el turismo porque GAESA opera prácticamente en todos los sectores de la economía de la isla, con la excepción de las telecomunicaciones y la agricultura.

Almacenes Universales S.A. de GAESA, por ejemplo, controla la terminal de contenedores en el Puerto de Mariel, que recibe la mayor parte de la carga que una vez llegó al puerto de La Habana. La terminal fue construida por la empresa brasileña Odebrecht, con financiamiento del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.

Western Union ha dicho que sus operaciones en Cuba usan la infraestructura de FINCIMEX (Financiera Cimex) para enviar remesas a Cuba. FINCIMEX también procesa las transacciones de VISA y MASTERCARD en la isla. FINCIMEX también maneja las remesas enviadas a Cuba a través de compañías como VaCuba.

Y la compañía de alquiler de habitaciones Airbnb, que vio cómo su boom de operaciones en Cuba después de que la Administración Obama lo aprobara, puede verse afectada por cualquier cambio, ya que paga a los propietarios de viviendas y apartamentos a través de VaCuba. Airbnb no quiso hacer ningún comentario sobre esta historia.

El nacimiento de GAESA se remonta a la década de 1980. Pero cuando Raúl Castro, que estuvo a cargo de las fuerzas armadas durante más de cinco décadas, reemplazó a su hermano Fidel en 2006, los oficiales militares comenzaron a tomar más control de la economía bajo el argumento de que eran más eficientes que los burócratas cubanos.

La empresa socia

Southern Procurement Services LTD es una empresa conformada en Inglaterra, localizada en Dept. 1585 43 Owston Road, Carcroft, Doncaster South Yorkshire, England, DN6 8DA. Su dueño es Manuel Enrique Chinchilla Da Silva.

SPS también tiene una oficina en los Estados Unidos, ubicada en 2550 S. Bayshore Dr # 204, Miami, Florida 33133. Esta empresa tiene estatus activo e, igualmente, es propiedad de Manuel Enrique Chinchilla Da Silva.

De acuerdo a récords públicos, Chinchilla Da Silva nació el 8 de julio de 1978 en Valencia, estado Carabobo. Está residenciado en la Urbanización El Trigal en Carabobo y —además— tiene una segunda residencia en 2485 South Bayshore Drive, Miami, Florida 33133. Asimismo, posee otra dirección en 16350 Park Ten Place, Houston, Texas, 77084.

Chinchilla Da Silva es dueño de varias empresas en Venezuela y de un portal de noticias.

La empresa asociada a Camimpeg, SPS, LTD tiene oficinas en todo el mundo, a saber:

Venezuela: Centro Banaven, Torre D, PH, Chúo, Caracas, Miranda.

Colombia: Cali, Colombia.

Panamá: Calle 53 y Ricardo Arango, Ciudad de Panamá.

Reino Unido: Dept. 1585 43 Owston Road, Carcroft, Doncaster South Yorkshire, England, DN6 8DA.

Alemania: Pfaffenstrasse 11 49610, Quakenbruk, Germany.

Rusia: 423450 Rusia, Tartatstan Almetyevsk, Surgutskaya. St 2

Estados Unidos: 2550 S. Bayshore Dr. #204, Miami Florida, 33133

En Venezuela la empresa socia de Camimpeg tiene varias oficinas en las siguientes localidades:

Caracas: Centro Banaven, Torre D, PH, Chuao, Caracas, estado Miranda.

Valencia: C.C. Trigaleña Plaza, 88 Avenida Cabriales, Valencia, estado Carabobo.

Punto Fijo: Centro Comercial Domus, Local número 6, Avenida Ollavirdes con calle Buchivacoa, Punta Cardón, Falcón.

Puerto La Cruz: Complejo Turístico El Morro, C.C Residencias Casa Blanca, local 3, Lechería, Anzoátegui.

El Tigre: Galpón La Base. Avenida Jesús Subero, San José de Guanipa, estado Anzoátegui.

Barinas: Carretera Nacional Troncal 5, vía Barinas San Cristóbal con la avenida Alberto Arvelo Torrealba, al lado de la E.S Los Pinos, Galpón. Edificio Los Llanos. Barinas.

Maracaibo: Avenida Principal de la Esmeralda. Semarca, Municipio La Cañada de Urdaneta, Zulia.

Ciudad Ojeda: Muelle Pedro Lucas Urribarrí, Avenida Independencia. Sector Las Morochas, Ciudad Ojeda, Zulia.

Southern Procurement Services Ltd. a pesar de su corta trayectoria en el mercado y de ser poco conocida ganó, junto a Camimpeg un ambicioso contrato con PDVSA para reactivar 1.500 pozos de crudo.

PDVSA asignó en comodato a Camimpeg y a SPS, los muelles Alí Primera y Pedro Lucas Urribarrí, de Campo Urdaneta Lago y Centro Sur Lago, en el estado Zulia.

Según SPS, la relación SPS-Camimpeg-Pdvsa es una “alianza estratégica”: “Hemos trabajado en conjunto con PDVSA por varios años, esta experiencia y relación de confianza construida a través del trabajo realizado en equipo, dando paso a la alianza que se firmó el 25 de julio del año pasado, que suscribimos una alianza estratégica. Sumándose a este gran reto a partir del 7 de octubre la estatal petrolera venezolana, con la firma de una alianza macro, en la que Camimpeg, SPS y Pdvsa se enlazan para formar un gran bloque, dirigido a impulsar, desarrollar y posicionar los recursos y reservas petroleras de la Nación, en el mercado internacional”.

Una nota de prensa reseñada en el portal El Estímulo refiere que las “operaciones conjuntas se basan en un contrato de servicio para las actividades de mantenimiento, suministro y automatización con el objetivo de optimizar la producción venezolana, que ha disminuido en más de 1 millón de barriles diarios desde 1999 para colocarse hoy en día en 2,02 millones de bd. Con este convenio se prevé producir entre 30.000 y 40.000 bd”.

Clientes:

SPS LTD tiene como cliente a la empresa Glencore Ltd. Inc. cuya sede principal se encuentra ubicada en Stamford en el estado de Connecticut.

De acuerdo a los reportes SPS ha vendido más de 1 millón 106 mil 231 barriles de butano a Glecore desde el mes de julio al mes de octubre de 2017. El producto fue embarcado desde las refinería de Punta Cardón, Amuay Bay y el puerto Jose en Anzoátegui y fueron descargados en Singapur, Lome y Oranjestad (St Eustaquio). Para estos envíos se usaron tres cargueros: Koro Sea, Bu Sidra y Mesaieed.

Glencore PLC es el principal productor y comercializador internacional de productos básicos en todo el mundo. Esta empresa negocia y distribuye productos físicos provenientes de terceros y de su propia producción. Proporciona también financiamiento, procesamiento, almacenamiento, logística y otros servicios para el consumidor y productor de productos básicos.

Entre los miembros de la junta directiva de Glencore PLC se encuentran las siguientes personas:

Anthony Hayward, Iván Glasenber, Peter Grauer, Peter Coates AO, Martín Gilbert, John Mack, Gill Marcus y Patrice Merrin.

Palmat International

La empresa Palmat International[13] es propiedad de Roberto José Wellisch quien, además, es el representante de Glencore en Venezuela.

Palmat International también tiene una sede en los Estados Unidos está ubicada en la siguiente dirección: 13676 SW 56 St, Miami FL 33175. Aparecen como dueños Roberto José Wellisch y Mauricio Caro.

El esquema funciona de la siguiente manera:

Glencore ha sido uno de los extractores de minerales en el mundo y tiene un gran interés en el Arco Minero de Venezuela y en compañías como CVG y VENALUM, C.A.

Palmat International es la representante de Glencore en Venezuela y su representante como ya hemos referido es Roberto José Wellisch, quien en Venezuela tiene residencia en Colinas de Bello Monte, Caracas, y posee una residencia en los Estados Unidos, ubicada en el 20281 E Country Club Drive, Unit #1703, Aventura, Florida 33180.

Roberto José Wellisch tiene una serie de empresas en los Estados Unidos: U.S.G. Supply, Inc, U.S.G. Marketing, L.C., Wilcox Intertrade, Inc., Dunston Industries, LLC, Dunston Industries, Corp., D&R Group International, L.C., TIAD Solutions, LLC, Roses & Roses, LLC, Palmat, LLC, Tire Advance America, LLC, Industrial Supply Network, LLC, U.S. Supply Corporation, U.S. Sales and Marketing Corp., Unaco of Miami, Inc., Wines & Wines, LLC, Wines & Wines Tampa, LLC, Prime Foodie International, LLC.

Y otras en Panamá: Seaglow Holdings, Corp., TM Investments Inc., Glamox Investments Inc., Palmat Intertrade, S.A.

El Correo del Caroní cita un informe confidencial sobre Glencore en Venezuela que fue publicado en el portal oficialista Aporrea 14 de febrero de 2007 y el cual hace mención a la mala conducta de la trasnacional así: “Glencore coordina y lideriza el cártel del aluminio en Venezuela, agrupa a estas empresas ya mencionadas y se distribuyen buena parte de la producción del aluminio. Según los traders de la competencia, Glencore y sus empresas asociadas juegan duro y sucio, como norma, en todos los países. Por regla general, los agentes de Glencore poseen un estilo agresivo y utilizan el soborno, el chantaje, el manejo de medios de comunicación para desprestigiar o destruir reputaciones. Se mueven con agilidad y eficiencia en el terreno de la corrupción de funcionarios y el lobby político”.

El mismo periódico refiere que Roberto Jorge Wellisch también estuvo relacionado en el caso de los presuntos pagos de comisiones en los negocios argentinos-venezolanos en el que el exembajador argentino en Caracas, Eduardo Sadous, “reveló que empresarios de su país se veían obligados a hacer un pago de 15 por ciento en comisiones para la venta de maquinarias agrícolas al Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT) de Venezuela, entonces a cargo de Elías Jaua; y la desaparición momentánea del dinero de un fideicomiso depositado en el Banco Nacional de Desarrollo de Venezuela (Bandes). La negociación comenzó en una feria agrícola realizada en Barinas y a la que asistieron los directivos de Palmat y de la competencia, la trader brasileña Cotia, además del ministro de Planificación, Julio De Vido —asumido ya como una especie de superintendente ad hoc de los negocios con Venezuela—, la embajadora Nilda Garré, el entonces lugarteniente de De Vido, Claudio Uberti y el agregado comercial de la embajada, Alberto Álvarez Tufillo, entre otros. El negocio ya tenía la venia de los presidentes Néstor Kirchner y Hugo Chávez. Un acuerdo binacional refrendaba el acuerdo”.

Las empresas involucradas en esta nota fueron contactadas por esta periodista y hasta el cierre de la nota no logramos respuestas.

DC / La Patilla – El Estimulo