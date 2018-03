Ángel Oropeza llama al país a crear sus propios frentes amplios

El sociólogo, analista político y coordinador del equipo de apoyo político de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Ángel Oropeza, llamó a las personas a crear sus propios frentes amplios con la misma metodología con que están trabajando, ya que de esta manera proporcionan un cambio político en el país.

Informó que están realizando recorridos para que en todos los estados se constituyan movimientos amplios donde estudiantes, comerciantes, iglesias y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) se organicen para tener una sola coordinación y lograr el objetivo principal, que es tener unas elecciones libres en el país.

En el programa Vladimir Villegas que transmite Unión Radio afirmó que el Frente Amplio no está promoviendo la abstención, si no que más bien están a favor de unas elecciones de “verdad” en Venezuela.

“Cuando tu decides no cooperar no es abstencionismo ya que este no es un movimiento anti nada, es movimiento anti todo”, dijo.

DC | Unión Radio