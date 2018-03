¡Alerta Naranja! En Puerto Cabello por aumento de niveles de varios ríos

Una vez más Puerto Cabello es afectado por las lluvias. Las olas de hasta dos metros y medio y la crecida considerable de los ríos principales del municipio, provocaron que se activara estado de alerta naranja.

Se trata de una contingencia generada por el incremento del caudal de los ríos Goaigoaza, San Estaban y Agua Calientes. El alcalde, Juan Carlos Betancourt, hizo un exhorto a quienes habitan en comunidades cercanas, a estar pendientes de planes de evacuación de esas zonas que pueden ejecutarse en cualquier momento.

Aprovechar las olas por los surfistas no es una opción. “Los ríos están arrastrando grande troncos que llegan al mar y es muy peligroso estar cerca. Por eso también se suspendieron todos los zarpes en marinas comerciales y deportivas del municipio”. Recomendó no transitar por la autopista Valencia-Puerto Cabello. “No es seguro. “Hay derrumbes, si pueden evitar viajar es mejor no hacerlo, podrían caer piedras grandes”.

Hasta el momento hay reportes de una única vivienda afectada por el oleaje en Gañango, sin lesionados. “Desde las 5:00 p.m. del lunes estamos monitoreando el mar de fondo que hizo que el agua llegara desde el malecón hasta la Plaza Bolívar de nuestra ciudad y que afectó toda la costa desde El Palito hasta Patanemo”.

Como parte de la intensa lluvia hay varios sectores sin electricidad como Rancho Grande, el Casco Histórico, y Cumboto 2, “algunos por fallas en el servicio y otros porque se ha desconectado por la llegada del agua en las tanquetas y para evitar males mayores se ha decidido suspender el servicio”.

Betancourt pidió a toda la colectividad a mantener la calma. “Hemos instalado el Órgano de Defensa Integral (ODI) en conjunto con el director de seguridad ciudadana, bomberos municipales, Protección Civil, Policía Municipal y grupos de rescate”.

Inundaciones en Morón

Las intensas precipitaciones que no cesan en las costas carabobeñas provocaron la inundación de algunos sectores en el municipio Juan José Mora, de acuerdo al balance del Sistema Integrado Protección Civil y Bomberos.

Se trata de comunidades como Alpargatón y San Diego, que suelen ser los más vulnerables en la localidad en situaciones de intensas precipitaciones, como las que se han registrado en la entidad desde la tarde el lunes, por el ciclón extratropical originado en el Atlántico Noroccidental hasta las Antillas Mayores, que provoca precipitaciones y oleajes fuertes en las costas venezolanas.

hasta ahora no hay afectaciones mayores, lesionados ni pérdidas materiales, y se trabaja con maquinarias en el despeje de los drenajes de la cantidad de ramas y troncos que han arrastrado los ríos.

DC / El Carabobeño