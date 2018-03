Ximena Duque enfrenta dificultad como mamá de Luna (Vídeo)

Mamás al rescate!!!! Después de la comida de las 11pm ella tiene noches que se duerme a la 1:30am / 2am o hasta 3am dependiendo del nivel de pelea con el sueño y después de ahí puede seguir derecho muchas veces hasta las 6am/7am después de esa comida duerme tres horas más hasta su próxima comida y de ahí no hay quien la despierte 🙈🙈🙈. Es parte del proceso lo se pero estoy abierta a leer consejos!!! 😊😊 @lunaadkins3 #babygirl

