Vea el retoque estético que se hizo Roberto Messuti

El Movimiento de Movimientos el más poderoso que recoge el sentimiento nacional de millones que aman la Patria y la sueñan libre y soberana #SomosVenezuela @nicolasmaduro @ciliaflores @delcyrodriguezven

A post shared by Roberto Messuti (@robertomessuti) on Feb 7, 2018 at 12:33pm PST