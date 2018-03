Usuarios denuncian que sólo tienen 3 minutos para pagar el pasaporte con la etiqueta #HabilitenPasaporteExpress

La crisis que se vive en el país ha obligado que millones de venezolanos abandonen el país en buscar calidad de vida. Los registros de los diferentes estados se encuentran abarrotados de cientos de personas que desean legalizar sus documentos y que dentro de poco también se sumarán a la lista de emigrantes.

Realizar los diferentes trámites es engorroso. Por ejemplo, renovar el pasaporte sacarlo por primera vez es toda una agonía, según han reportado twitteros tanto así que este viernes fue tendencia la etiqueta #HabilitenPasaporteExpress. La página web del Servicio de Administración de Identificación, Migración y Extranjería falla constantemente. Para solicitar la prórroga los usuarios deben madrugar o intentar los fines de semana, pues en el transcurso de los días es imposible.

La señora Beatriz Quintero contó a 800 Noticias que tiene dos semanas intentando solicitar la prórroga de su pasaporte, pero ha sido infructuoso. “La última vez me levanté a las 2:30 am y estuve hasta las 6 de la mañana y no lo logré. La página por casa paso se cae la página y te hace volver al principio. Me dicen que ingresar en la madrugada es más factible que la página funcione mejor, pero no es así. La falla es a toda hora. Estoy desesperada”, señaló.

Reportan que las fallas para solicitar el pasaporte exprés es aún peor, debido a que la página sólo te da 3 minutos para realizar el procedimiento.

En septiembre del 2016, el director del Saime, Juan Carlos Dugarte, prometió que en octubre de ese año ya estaría al día la emisión de los documentos de viaje solicitados. Hoy quien necesite su pasaporte o renovarlo debe llenarse de paciencia.

Las fallas que presentó la plataforma en su lanzamiento son las mismas que presentan actualmente. Hace tres días, quienes lograron entrar tenían 5 minutos para hacer el trámite, ahora sólo tienen 3 minutos.

Usuarios se quejan además de la falta de información por parte del Saime. “Deben informar qué es lo que está pasando. Para eso tienen las redes sociales. No nos pueden tener en constante estrés. No hay material para el pasaporte express, pues díganlo”, consideró María Morales.

#HabilitenPasaporteExpress , es un clamor del venezolano que quiere salir a buscar un mejor futuro q Vzla NO hay. Háganse sentir y proteste con la etiqueta #HabilitenPasaporteExpress. ¡Vamos! — Patricia Patite (@PatriciaPatite) February 16, 2018

Diversos testimonios refieren que la página de la @RedSaime impide completar el trámite de solicitud y pago como lo muestra la imagen #HabilitenPasaporteExpress #JusticiaVe pic.twitter.com/2SXNp16Yk7 — Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) February 16, 2018

de pana, la #apostilla se quedo en pañales frente el pago del #PasaporteExpres es una locura habilitan 5 minutos por dia..!! que maldad — @shekhina (@_shekhina) February 9, 2018

alguien por fa me ayude. intento solicitar mi cita pero me dice que debo esperar 7 dias despues de mi cita anterior para solicitar una nueva. pero ya han pasado mas de 7 dias, 1ño y pico. tambien me sale la planilla del 2016 puedo ir con esa? #PasaporteExpres — Frank (@frankpalmaa) February 9, 2018

@Juan_Dugarte por favor habilite el pago del xpress, habemos familias separadas por falta del pasaporte #PasaporteExpres — Thayre Zucca (@thayrezucca) February 9, 2018

DC | 800Noticias