Una niña de 10 años falleció en hospital de Maturín por difteria

La jefa de la emergencia pediátrica del Hospital Manuel Núñez Tovar de Maturín, Yacika Vásquez, informó sobre el fallecimiento de la niña de 10 años recluida con difteria hace dos días en ese centro asistencial.

La infante pereció la tarde del pasado 8 de febrero en el cuarto de la emergencia, donde permanecía en una especie de aislamiento del resto de los niños. La escolar estaba intubada, pues las placas blancas que tenía en la garganta le impedían respirar sola.

No ingresó a la unidad de terapia intensiva pediátrica, pues no había cupo disponible para ella. Vásquez recordó que la condición de la paciente era crítica y por ello en el servicio no estaban seguros de que pudiese superar el cuadro.

La niña, quien residía en la población rural de El Respiro, al sur de Maturín; no tenía el refuerzo diftérico que le correspondía a su edad y también por eso le fue difícil sobrevivir. Se trata del primer fallecimiento por esta enfermedad que ocurre este año en Monagas.

En la emergencia pediátrica del Núñez Tovar ya habían sido atendido otros dos pacientes con difteria durante los dos primeros meses del año. La jefa de la unidad explicó que los ingresos lograron superar el cuadro, pues estaban vacunados.

El pasado jueves, Vásquez advirtió sobre un repunte de los casos de enfermedades prevenibles a través del Programa Ampliado de Vacunación, pues hay fallas en la distribución de biológicos, como la pentavalente. “La única vacuna que se encuentra es la toxoide tetánica, pero esa no puede ser suministrada a niños menores de seis años”, refirió la especialista ese día.

